Люди в сети раздают друг другу самые бестолковые советы, и это более чем забавно

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы в AdMe.ru в очередной раз посмеялись над находчивостью и чувством юмора некоторых пользователей сети. Они устроили своеобразный флешмоб и делятся друг с другом бесполезными, глупыми или даже вредными советами и хитростями. Еще раз обращаем ваше внимание, что это не те советы, которые надо применять в жизни. Мы предупреждали.

Притворитесь луной, сделав селфи через втулку от туалетной бумаги

Если ваши провода постоянно путаются, вам поможет средство для легкого расчесывания волос

Чтобы теннисные мячики занимали меньше места, просто разрежьте их пополам

Если вы за рулем и вам нечем открыть бутылку пива, используйте пряжку от своего ремня безопасности

Используйте такую замечательную жилетку, чтобы расчистить себе личное пространство в общественном транспорте

Если вас не пускают в кафе со своей шоколадкой, вот куда ее можно спрятать

Чтобы увеличить экран телефона, просто засуньте его в стакан с водой

Зачем покупать новые носки? Используйте маркер под цвет носков

Удивите своих гостей этим отличным держателем для апельсина! Сделайте его из крышки от бутылки

Разогревать бутерброды очень удобно с помощью двух зарядников для ноутбука

Бесперебойный источник электроэнергии можно соорудить так. И платить за свет не нужно!

Поблизости нет ложки? Не беда, замотайте вилку скотчем

Используйте своего кота, чтобы протереть пол. Экологично и экономично

Если вам подали болоньезе, а вы хотели пасту попроще, просто постирайте вашу болоньезе

Обезопасьте свой ланч от любых посягательств

Если есть палочками у вас не получается, возьмите ими вилку и ешьте вилкой

Если вам некуда поставить тарелку с ужином, пока вы смотрите телевизор, используйте сиденье от унитаза вместо столика