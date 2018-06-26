Люди рассказали в твиттере о самых эпичных провалах на рабочих местах, за которые им грозило увольнение
У каждого из нас есть веселые рабочие истории. Но иногда случаются такие казусы, которые могут лишить не только хорошей репутации, но и рабочего места. Люди из разных стран поделились в твиттере историями своих фейлов, которые теперь вспоминают с улыбкой, хотя тогда было совсем не весело.
AdMe.ru подобрал для вас 20 твитов о самых непредсказуемых ситуациях на работе, которые случались с людьми.
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А у вас или у ваших знакомых случались рабочие проколы?
Фото на превью mrstth / Twitter