Люди рассказали в твиттере о самых эпичных провалах на рабочих местах, за которые им грозило увольнение

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У каждого из нас есть веселые рабочие истории. Но иногда случаются такие казусы, которые могут лишить не только хорошей репутации, но и рабочего места. Люди из разных стран поделились в твиттере историями своих фейлов, которые теперь вспоминают с улыбкой, хотя тогда было совсем не весело.