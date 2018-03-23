Люди рассказывают в интернете о своих снах, и там такие сюжеты, что вам и не снилось

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Нам очень редко удается запомнить свои диковатые сны, а ведь иногда там бывают полноценные сюжеты для блокбастеров вроде «Начала» или для фильмов ужасов. Но некоторым везет, и они либо все же запоминают что-то сами, либо кто-то из домочадцев находит в их сонном бубнеже особую прелесть. Одна женщина даже создала блог и публикует там перлы, которые ее муж выдает по ночам.