Люди рассказывают в интернете о своих снах, и там такие сюжеты, что вам и не снилось
Нам очень редко удается запомнить свои диковатые сны, а ведь иногда там бывают полноценные сюжеты для блокбастеров вроде «Начала» или для фильмов ужасов. Но некоторым везет, и они либо все же запоминают что-то сами, либо кто-то из домочадцев находит в их сонном бубнеже особую прелесть. Одна женщина даже создала блог и публикует там перлы, которые ее муж выдает по ночам.
AdMe.ru собрал именно таких везунчиков, чьи причудливые ночные приключения не исчезли с рассветом.
- Я нахожусь на закрытой вечеринке в Испании. Все гости красиво одеты. Вокруг очень много красивых горячих испанцев. Один из них подсаживается ко мне и говорит: «Если у тебя настоящие брови, я возьму тебя замуж и буду содержать до конца твоих дней, ты ни в чем не будешь нуждаться». Затем он проводит большим пальцем руки по моим бровям, и они стираются. Он печально вздыхает и удаляется. Ну на кой черт снятся такие сны...
- Мне из вчерашнего сна запомнился такой эпизод. Я слил воду из бассейна со здоровенным кальмаром, и кальмар начал умирать без воды. Сначала он показывал щупальцем на ту дырку, через которую ест, типа голодный, а потом заговорил и начал повторять «я водное, я водное», и так много раз. А я не смог понять, как ему включить воду, и в итоге сбежал, чтобы не видеть, как он умирает. А он мне вдогонку кричал, что он водное. Теперь весь день стыдно перед гребаным кальмаром из сна, что не спас его, блин.
- Происходит такой диалог с чуваком во сне:
— Чувак, который час?
— 9:24.
Постоял, думаю: «Надо просыпаться». Проснулся, смотрю на часы, а там 9:25. Не обманул ведь. @tanaeavinn
- У жены есть такое свойство — очень крепко спать и не просыпаться, несмотря ни на что. И иногда, когда я ее бужу, у нее включаются речь и мозг, который меня (как несущего опасность пробуждения) пытается прогнать. Бужу ее сегодня утром, выдает:
— Я сейчас не могу встать, смотрю очень интересный сон, там экскурсия по офису какой-то компании, надо запомнить дизайн, завтра на работе расскажу.
Не ведусь, бужу дальше. Новая версия. Из разговора понимаю, что она — мультипликатор.
— Я сегодня на работу не пойду, у меня один персонаж заболел, только сейчас звонил. А анимировать мне их нужно всех вместе, так что буду ждать.
Проснулась через 10 минут — ничего не помнит, естественно. Каждое утро гыгыкаю над этими историями. Пора начинать записывать. @slonveslo
- Сегодня мне приснился зомби-апокалипсис. Так моя бабуля даже этих тварей умудрилась накормить своим супчиком!
- 6 месяцев назад мне приснился сон, в котором меня убивали при помощи инъекции. Я умоляла не убивать, но мне все-таки ввели дозу. Я помню страх, ужас от осознания того, что я умру. Я помню боль в голове, давление в ушах, я помню пустоту. А потом я резко проснулась! Это было такое облегчение! Именно в тот момент я осознала, что пора менять свою жизнь. За эти 6 месяцев я бросила курить, похудела на 10 кг, нашла отличную работу. Этот сон дал мне тот «волшебный пинок», которого я так долго ждала. Теперь я живу по-настоящему!
- Ночь. Сплю. Рядом храпит жена. Начинаю ее потихоньку толкать в плечо, храп не утихает. Толкаю сильнее, храп продолжается. Подталкиваю ее в ногу и тихо говорю: «Перевернись, храпишь». И тут мне прилетает ответка ударом в ногу с громким: «Проснись, задолбал, дай поспать!»
Открываю глаза, вижу в тусклом свете ночника гневное лицо жены, извиняюсь, переворачиваюсь на другой бок. Приснилось. @chasteners
- Приснился сон, что я охотник на ведьм и сжигаю их. И когда я сжигал одну ведьму, она сказала, что вернется и отомстит мне. Недавно я познакомился с девушкой, точь-в-точь похожей на ту, которую я сжег на костре. Надеюсь, это всего лишь сон.
- Заснул внезапно только что на полчасика (не спал ночью — сейчас постоянно вырубает), и снится мне, что я в армии, чищу снег деревянной лопатой. А снега очень много — не справляемся, и вот уже старшина на работу идет и издали начинает жестами показывать, что достанется нам сейчас за то, что не успеваем. На этом просыпаюсь. Фух, слава богу, приснилось!
Сходил по кое-каким делам, вернулся за компьютер. 5 минут без движения — меня опять вырубило. Снится старшина: «Ну что, перекурили? Все, продолжаем чистить!» @neebet01
- Проснулся я сегодня в 2:00 и потом долго не мог заснуть. Крутился, вертелся, в итоге плюнул на все, встал, попил водички, включил комп, немного полистал ленту, затем немного поиграл в Need for Speed: Hot Pursuit 2 (оригинальный) и примерно в 4:00 лег спать, заснув сладким сном.
А наутро вспомнил, что Need for Speed у меня не установлен... @FourtySeven
- Сегодня уснул на работе. Проснулся и понял, что спал целый час. Решил оправдаться перед коллегами и целый час работал с тройным усердием... а потом проснулся по-настоящему. Получается, я работал как конь и уставал во сне, а в реальности все так же храпел в кресле. @TheDorian
- Как-то раз сидела в телефоне, рядом спал муж. Вдруг он перевернулся на другой бок, приоткрыл глаз, посмотрел на меня, закрыл этот самый глаз и сказал:
— Не повезло.
— Что? — спросила я.
— Не. По. Ве. Зло. — раздельно сообщили мне.
— С чем не повезло?
После этого он резко открыл глаза, оглядел меня от макушки до пят, пару раз моргнул и немного испуганно выдал:
— Ой. Не та реальность.
После чего перевернулся на другой бок и снова уснул. @ogrD
- Пару дней назад снился сон, что проходил собеседование на какую-то работу (к слову, работа у меня в действительности есть). Решал какие-то тестовые задачки, сдал ответы каким-то двум мужикам, и, собственно, сон закончился. Сегодня приснилось, что они мои ответы проверили и пригласили на повторное собеседование. Ответственно подошли к приему на работу, не забили. @Syaver
- Недавно муж рассказал. Будучи неокольцованными людьми, поехали мы в горы. Ночью муж оборачивается и вдруг видит меня с широко раскрытыми глазами. Спрашивает:
— Зай, что случилось?
Я в ответ:
— Как мы назвали детей?
— Каких детей?
— Наших!
— Но... у нас нет детей.
Я молча развернулась и заснула. Зато он не смог уснуть. @Neurosiz
- Приснилось, что мой лучший друг тушит пожар пельменями. Завораживающее зрелище.
- Болтаем на работе. Рассказывает Артем:
— Сегодня ночью мне приснились друзья. Мы сидели в какой-то бане. Всю ночь бухали и травили анекдоты. Причем так натурально, я аж чувствовал опьянение. А когда проснулся, обрадовался очень. Вторник. Только что был пьяным, а на работу пошел как огурчик. Удобно. @MadTillDead
- Муж уснул после работы рано. Я решила разбудить его ласково, чтобы выполнить супружеский долг. Муж, сквозь сон:
— Что надо?
— Тебя, конечно...
— Арбузы.
— Какие арбузы?
— Вот арбузы, вот накладная. Че пристала? Иди работай! @LanoS
Бонус: вот так всегда
По материалам pikabu, Подслушано