20 твитов про большую и маленькую ложь, которая сошла людям с рук

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Как говорил доктор Хаус, «все лгут». А некоторым это еще и сходит с рук, да так удачно, что грех не поделиться такой историей. Твит о маленьком вранье для личной выгоды собрал комментарии почти 2 тыс. людей, чьей хитрости остается только удивляться. Думаем, даже Грегори Хаус отметил бы их изобретательность.

AdMe.ru не смог пройти мимо таких занимательных историй и перевел несколько для вас. Не советуем перенимать опыт, а вот немного посмеяться никому не помешает.

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