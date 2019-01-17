20 твитов про большую и маленькую ложь, которая сошла людям с рук
Как говорил доктор Хаус, «все лгут». А некоторым это еще и сходит с рук, да так удачно, что грех не поделиться такой историей. Твит о маленьком вранье для личной выгоды собрал комментарии почти 2 тыс. людей, чьей хитрости остается только удивляться. Думаем, даже Грегори Хаус отметил бы их изобретательность.
AdMe.ru не смог пройти мимо таких занимательных историй и перевел несколько для вас. Не советуем перенимать опыт, а вот немного посмеяться никому не помешает.
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Как вы считаете, бывает ли позволительна маленькая ложь? Может, кому-то из вас она удачно сыграла на руку?