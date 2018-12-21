Люди рассказали об отговорках, которые звучали как плохая ложь, но оказались правдой
Собака съела домашнюю работу, на дороге была пробка, затопили соседи. Подобные оправдания — прошлый век. А вот нападение львов, извержение вулкана и удар молнии — это уже интереснее. Хотя бы потому, что эти оправдания вовсе не были выдуманы.
Пользователь Reddit Goldquarter попросил людей рассказать о самых безумных отговорках, которые оказались правдой. Мы в AdMe.ru выбрали из них самые захватывающие — таким место только в кино.
- В колледже пару месяцев встречалась с одним парнем. Как-то мы собрались на свидание, а он не пришел. Не позвонил, не отвечал на сообщения — ничего. Я разозлилась и почти смирилась с тем, что меня продинамили и больше я его не увижу. Спустя пару дней я получила сообщение: «Прости, только вышел из комы. Можно зайду завтра?» Я решила, что он врет, а он пришел ко мне домой на костылях и с бумагами о выписке... Он и правда был в коме. @holiday65
- Когда папа еще встречался с моей мамой, он как-то опоздал на свидание на 3 часа. Мама была в бешенстве, пока он не сказал: «Знаю, я опоздал, но у меня великолепное оправдание: я принимал роды». Папа выходил из метро, когда услышал шум и крики «врача!»: женщина начала рожать прямо на улице. Он и поспешил на помощь (тогда он был интерном). @the_windup_mexican
- Мой друг пришел в школу в рваной форме и сказал, что ее разодрали львы. Оказалось, его мама работает ветеринаром в зоопарке, у них во дворе временно жили 2 львенка. Они увидели форму, которая сушилась на веревке, и сделали то же, что и любые коты: порвали ее. @BrokenConcerto
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Студент написал мне, что пропустил экзамен, потому что у него взорвалась машина. Он прислал фото горящей машины и полицейских, где он выглядел очень подавленным. Текст был примерно такой: «Профессор Х, извините, что пропустил экзамен, знаю, это похоже на отговорку, но моя машина взорвалась (см.фото). Я был бы рад сдать экзамен в другой день. Если нельзя, то еще раз извините. У меня горело одно дело». Я разрешил ему прийти в другой день. @pomegranatefresh
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У меня репутация человека, пропускающего работу по странным причинам. Меня укусил паук черная вдова, в мой дом вторгались преступники, но самое безумное — на мою собаку напала рысь. Начальница не верила мне, пока не увидела это в новостях. Я оказалась единственным человеком в истории Техаса, на которого напала рысь. @nagol1239
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Сотрудник отпросился с работы на две недели, потому что ему надо было ехать в Нигерию, чтобы его короновали главой его провинции. Оказалось, в Нигерии много королевских семей в разных областях, и парень, работавший на меня, был законным принцем. @Yup4545
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«Извините, что беспокоим вас так поздно, но Эмили не сможет завтра сдать домашнее задание. Наша кошка утащила ее работу в лоток и справила на нее нужду. Можете выдать завтра новое задание?» Вот такое письмо я получил от родителей своей ученицы. @thisisultimate
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Моя подруга не смогла поехать на работу, потому что дорогу перекрыла полиция. На стройке поблизости нашли бомбу времен Второй мировой. Она так и написала начальнику: «Возможно, я опоздаю, у нас тут бомба». @burgerkingthundercat
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Моя коза съела домашнюю работу! Мне не верили, пока я не показал учебник, от которого был откушен здоровенный кусок, такое я бы не мог подделать. @alh-i
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Коллега не пришел на работу, потому что в его машину ударила молния. На следующий день приехал на арендованном авто и показал фото капота, разбитого в пух и прах. @Boxchucker
- Один мой ученик не пришел в школу, потому что не мог открыть глаза: они распухли от ядовитого плюща. Я ему не поверил, но другой учитель отвозил ему задание домой и сказал, что это правда. @teacheralways
- «Я опоздаю, у меня на крыше голый наркоман. Жду полицию». — «Просто признайся, что не успеваешь». Присылает фото своей крыши. «Я тебя прикрою, не переживай». @sir_joe_cool
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Однажды я месяц не приходил на работу из-за извержения вулкана. Это было в 2010-м, облако пепла от Эйяфьядлайекюдля (крутое название) задержало меня на отдыхе в Египте на целый месяц. Стоит ли говорить, что это было великолепно! @TheMilkyG
В какое из этих оправданий вы бы ни за что не поверили? А может, вам и самим доводилось слышать безумные, но правдивые отговорки?