Люди рассказали об отговорках, которые звучали как плохая ложь, но оказались правдой

Студент написал мне, что пропустил экзамен, потому что у него взорвалась машина. Он прислал фото горящей машины и полицейских, где он выглядел очень подавленным. Текст был примерно такой: «Профессор Х, извините, что пропустил экзамен, знаю, это похоже на отговорку, но моя машина взорвалась (см.фото). Я был бы рад сдать экзамен в другой день. Если нельзя, то еще раз извините. У меня горело одно дело». Я разрешил ему прийти в другой день. @pomegranatefresh

У меня репутация человека, пропускающего работу по странным причинам. Меня укусил паук черная вдова, в мой дом вторгались преступники, но самое безумное — на мою собаку напала рысь. Начальница не верила мне, пока не увидела это в новостях. Я оказалась единственным человеком в истории Техаса, на которого напала рысь. @nagol1239