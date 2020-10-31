Люди рассказали о странных одноклассниках, которых запомнили лучше, чем все школьные предметы

В нашей школе учился высокий и полный мальчик. Он приносил целую пачку печенья (больше 20 штук) и складывал их на одной стороне парты. От первого печенья он откусывал кусочек и клал его на другую сторону парты. Затем он брал новое, опять кусал и клал его сверху на предыдущее. Когда вся надкушенная партия оказывалась на другой стороне, он все повторял, перекладывая таким образом печеньки обратно. Минут через 15 все печенье исчезало. Никому нельзя было есть в классе, но ему это сходило с рук. © gozba / Reddit

Вылил свой сок на парту, присосался к ней ртом и втягивал его, как пылесос. Сейчас он юрист. © SIDEWlNDER / Reddit

Один парень подошел и просто начал трясти мою парту. Он делал это целую минуту, глядя мне в глаза, а затем сказал «спасибо» и просто ушел. Это было 15 лет назад, в мой первый день в новой школе. Я просто обедал. © saroshsidhva2 / Reddit