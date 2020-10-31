Люди рассказали о странных одноклассниках, которых запомнили лучше, чем все школьные предметы
Можно по-разному относиться к бывшим одноклассникам: вспоминать их только по праздникам, вовсе вычеркнуть из жизни или сделать их ее частью. Но есть ребята, странные выходки которых точно сложно стереть из памяти. Именно о них и завели речь пользователи сайта Reddit.
Пока коллектив AdMe.ru ушел вспоминать своих чудиков, почитайте истории тех, кто уже отыскал яркие воспоминания в своих чертогах разума.
- У мальчика была книга, в которую он записывал людей, обидевших его. Я попала туда за запах мыла! © Accio-vino / Reddit
- Съел пенопласт, а потом глупо отнекивался, когда кто-то это заметил. Просто у него изо рта вылетели кусочки пенопласта. © xanoll / Reddit
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На общешкольном собрании, когда я был в первом классе, выступающий задал толпе простой риторический вопрос, и мой одноклассник зачем-то выкрикнул ответ на радость всем заскучавшим. Выступающий спросил его: «Как тебя зовут, сынок?» Без паузы тот встал со стула и громко провозгласил: «Меня зовут Козявка». Эта реплика была встречена бурными аплодисментами и смехом. А парень так и проходил с этой кличкой до самого выпускного. © pepperspaceship / Reddit
- В нашей школе учился высокий и полный мальчик. Он приносил целую пачку печенья (больше 20 штук) и складывал их на одной стороне парты. От первого печенья он откусывал кусочек и клал его на другую сторону парты. Затем он брал новое, опять кусал и клал его сверху на предыдущее. Когда вся надкушенная партия оказывалась на другой стороне, он все повторял, перекладывая таким образом печеньки обратно. Минут через 15 все печенье исчезало. Никому нельзя было есть в классе, но ему это сходило с рук. © gozba / Reddit
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Вылил свой сок на парту, присосался к ней ртом и втягивал его, как пылесос. Сейчас он юрист. © SIDEWlNDER / Reddit
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Один парень подошел и просто начал трясти мою парту. Он делал это целую минуту, глядя мне в глаза, а затем сказал «спасибо» и просто ушел. Это было 15 лет назад, в мой первый день в новой школе. Я просто обедал. © saroshsidhva2 / Reddit
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Когда мы были в 3-м классе, один мальчик, перед тем как перейти в другую школу, уговорил каждую ученицу нашего класса подписать договор о том, что, если он когда-нибудь вернется, они будут должны ему одно свидание. К ужасу наших девочек, он вернулся в 11-м классе, но совсем забыл об этих договорах. © Patelved1738 / Reddit
- У нас был мальчик-альбинос в школе. Он бегал по коридору, выставив одну руку перед собой, и кричал: «Белая молния!» Он был странным, но всем нравился. © Favnonpornomag / Reddit
- Он был гением, отличник по всем фронтам. Однажды он позвонил моему другу и сказал: «Эй, что ты делаешь сегодня днем? Не хочешь приехать и сделать машину для путешествий во времени?» Кто знает, где и, главное, КОГДА он сейчас... © lucadigennaro / Reddit
- Вот что он написал в моем выпускном альбоме: «Когда мне было 6 лет, я пошел на кукурузное поле. Я не знал, что это лабиринт. Застрял там на несколько дней без еды и воды. Когда меня нашли, врачи сказали, что я никогда не буду прежним. Желаю тебе удачи в колледже!» © AldoTheApache45 / Reddit
- Один мальчик в школе был одержим Джеймсом Бондом и считал его своим дядей. Он громко кричал, что «Джеймс Бонд разберется с тобой», всем, кто сомневался в его родстве с этим персонажем или как-нибудь высмеивал его. Он буквально вступал в драки, чтобы защитить честь агента 007. © crunchyfunyons / Reddit
- Один мальчик раздавал всем в школе визитные карточки с надписью: «Поздравляю, вы только что встретили самого интересного человека во всей Вселенной». Когда мы окончили школу, то вместе пошли в колледж. Чтобы отметить это, он купил одноколесный велосипед, научился на нем ездить и каждый день заезжал на нем в аудиторию. © vivalafranc3 / Reddit
- Одноклассница нам доказывала, что у нее есть «темная сущность», и каждый раз, когда она надевает дешевое кольцо (говорила, что ее отец-мафиози дал ей его, так как она должна стать следующей главой клана), значит, она в своей «темной сущности». © LoonyPsycho / Reddit
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Этот затейник издавал звуки машин (ускорение, переключение передач, визг тормозов) и крутил воображаемый руль, бегая по коридорам. Однажды он опоздал на урок и сказал: «Извините, у меня кончился бензин». © malmir / Reddit
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Один парень вошел в класс с завязанными глазами и начал играть очень сложную классическую музыку на пианино, которое было в классе. Затем вышел, как будто ничего не произошло. © atotheetotheb / Reddit
А какие крутые истории, связанные с необычными одноклассниками, вы вспомнили?