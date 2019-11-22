Люди рассказали о случаях, когда от стыда они были готовы сменить личность и уехать из страны
Все мы любим показать себя в лучшем свете и с удовольствием делаем это при удобном случае. Гораздо реже мы рассказываем о собственных неудачах. Ведь нам хотелось бы не просто забыть о грандиозных провалах, но еще и стереть их из памяти очевидцев.
AdMe.ru считает, что лучшее средство борьбы с ошибками прошлого — это смех. Именно поэтому мы отыскали в сети рассказы, в которых пользователи откровенно и не без самоиронии поведали о своих конфузах и оплошностях. Берегитесь: температура горения от стыда зашкаливает.
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Прошел половину здания универа, прежде чем незнакомый парень дал мне понять, что у меня из штанов висит клочок туалетной бумаги. © Jones641 / Reddit
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Я вышел из школы, беседуя с друзьями. Увидев мамину машину, я сел в нее и сказал, как обычно: «Спасибо, что подобрала меня». А потом понял, что на самом деле это машина не моей мамы, а совершенно незнакомого человека и его семьи. © ImRatherStartled / Reddit
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Моя девушка решила, что ей больше нравится мой лучший друг. Она рассталась со мной и попыталась к нему подкатить, но он сразу же отшил ее. Я долго грустил из-за этого, но теперь думаю, что это весело. © jackbasskid / Reddit
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То ужасное чувство, когда на улице незнакомая девушка попросила помочь открыть бутылку с водой, а ты не смог. © MisterSpock / Pikabu
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Находясь в дороге 45 минут по пути, который в совокупности занимает час, я осознал, что оставил дома вещь, из-за которой ехал на встречу. © f_ranz1224 / Reddit
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Еду в маршрутке спиной к водителю, и тут напротив меня садятся две симпатичные девушки. Одна достает из сумки жвачку, дает своей подруге, берет сама, а потом тянет сжатую руку ко мне. Я застеснялся и ответил: «Нет, не хочу». Она посмотрела на меня и сказала: «Да передай за проезд, че ты?» © Cranol / Pikabu
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1-й класс. Наша учительница английского очень любила короткие стрижки и однажды пришла на урок с выбритым затылком. Ее внешность показалась мне довольно необычной, и я решил сделать ей комплимент. Подхожу и на весь класс говорю: «Лариса Анатольевна, мне нравится ваш бритый зад». Не «прическа», не «затылок», а именно «зад»! Хорошо, что у меня хватило ума жестом показать на волосы, и она, слегка смутившись, тихо сказала мне спасибо. © Andrew1991 / Pikabu
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Ехал в трамвае стоя, рядом со мной сидела девушка, и как-то случайно залип я в ее смартфон. С подружками мы попереписывались, гифки смешные посмотрели, ленту полистали. А потом она свернула браузер, включила фронтальную камеру, поймала зрительный контакт и, нахмурив бровки, строго на меня посмотрела. Неловко... © SVIHOEB / Pikabu
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Охранник из подъезда подарил диск. Включил, а там 3 гига записей с камеры лифта, где я танцую, пока еду. Выходить из дома теперь неловко. © aLookInside / Pikabu
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Недавно заказали уборку дома. Уборщица пришла утром и занималась наведением порядка, пока я собиралась на работу. Перед выходом говорю коту довольно громко: «Пока, чудовище». И слышу в ответ недовольное: «До свидания». Уровень неловкости почти достиг предела. © DafnA / Pikabu
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Провела беседу с сыном о нелегком бытовом труде. Поел, подходит: «Спасибо тебе, мамочка, что сегодня дала мне обед!» Видели бы вы выражение лица электрика, чинившего проводку. Думаю вот, ждать мне визита из органов опеки с проверкой или нет. © bhbyf290569 / Pikabu
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У меня был случай, когда я спросил у парня без правой руки: «О-о-о, а ты тоже левша?» © VitaliYar / Pikabu
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На 5-м курсе я подрабатывала продавцом одежды. И вот прикупила себе на первую зарплату бюстгальтер с застежкой спереди. Красивый, модный. Пришла на смену, работаю. Вижу — мужчина выбирает рубашку. Ну я к нему: чем помочь, туда-сюда. И прислонилась к витрине нечаянно. Бюстгальтер решил, что это его звездный час, и расстегнулся прямо на глазах у мужчины. Вместе с блузкой. Здесь, по идее, должна быть фраза: «Так я нашла своего мужа», но нет. Так я первый раз получила по морде. От его жены. © Region89 / Pikabu
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Сижу сегодня в женской консультации, у кабинета две очереди: по записи и беременные. Народу много, моя очередь еще не скоро. Около кабинета ждет вызова девушка с небольшим животиком, месяц 4-й. Тут приходит очередная беременная, занимает очередь и садится рядом со мной. Ради любопытства интересуется, много ли здесь по беременности. Ну я и ответила, что вон те две — по записи, вон та тоже, тут рядом сидят — по беременности, та, что у кабинета, вероятно, тоже. Последняя меня услышала, улыбнулась и, нежно поглаживая пузико, говорит: «Если он вдруг родится, я назову его Жирок». © Chitayuschaya / Pikabu
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Очень неловко повторять удачную шутку из-за того, что человек в это время пялился в телефон. © Yeemo / Reddit
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Случилось это возле кассы в супермаркете. Пока кассир пробивала мои покупки, я заметил на ее шее паука (небольшие такие бывают, на тонких длинных ножках, часто живут в ванной) и, недолго думая, сообщил ей об этом: «Извините, у вас на шее паук». Пауза. Смотрю, продавец напряглась. Присмотрелся, а это просто волосатая родинка. Занавес. © vps2007 / Pikabu
А о каких историях вы предпочли бы забыть?