Люди рассказали о случаях, когда от стыда они были готовы сменить личность и уехать из страны

Сижу сегодня в женской консультации, у кабинета две очереди: по записи и беременные. Народу много, моя очередь еще не скоро. Около кабинета ждет вызова девушка с небольшим животиком, месяц 4-й. Тут приходит очередная беременная, занимает очередь и садится рядом со мной. Ради любопытства интересуется, много ли здесь по беременности. Ну я и ответила, что вон те две — по записи, вон та тоже, тут рядом сидят — по беременности, та, что у кабинета, вероятно, тоже. Последняя меня услышала, улыбнулась и, нежно поглаживая пузико, говорит: «Если он вдруг родится, я назову его Жирок». © Chitayuschaya / Pikabu