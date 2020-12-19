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Люди рассказали о дорогих покупках, которые принесли не радость, а кукиш с маслом

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Все мы порой совершаем импульсивные покупки. Но у наших сегодняшних героев особые ситуации. Некоторые из них получили далеко не то, что ожидали, а некоторые и вовсе потратили больше, чем планировали. Именно об этом они и поведали в отдельной теме в твиттере.

Коллектив AdMe.ru не раз попадал в подобные передряги. Поэтому мы с горечью в сердце читали истории этих людей и хотим, чтобы вы тоже им посочувствовали как следует.

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А какие финансовые оплошности совершали вы или ваши знакомые?

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