Люди рассказали о дорогих покупках, которые принесли не радость, а кукиш с маслом

Все мы порой совершаем импульсивные покупки. Но у наших сегодняшних героев особые ситуации. Некоторые из них получили далеко не то, что ожидали, а некоторые и вовсе потратили больше, чем планировали. Именно об этом они и поведали в отдельной теме в твиттере.