Люди рассказали, как закончились их отношения. Сразу понятно, почему они не скучают по бывшим

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Если вы думаете, что мало кто вспоминает конец отношений со смехом, вы ошибаетесь. Комик Джимми Феллон попросил пользователей твиттера рассказать о нелепых и смешных случаях расставаний, и эти твиты просто невозможно читать без слез. Вкусовые предпочтения, подозрение в шпионаже, гороскопы и даже правила пожарной безопасности — для кого-то это и вправду послужило причиной или предлогом для расставания.