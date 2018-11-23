Люди рассказали, как закончились их отношения. Сразу понятно, почему они не скучают по бывшим
Если вы думаете, что мало кто вспоминает конец отношений со смехом, вы ошибаетесь. Комик Джимми Феллон попросил пользователей твиттера рассказать о нелепых и смешных случаях расставаний, и эти твиты просто невозможно читать без слез. Вкусовые предпочтения, подозрение в шпионаже, гороскопы и даже правила пожарной безопасности — для кого-то это и вправду послужило причиной или предлогом для расставания.
AdMe.ru выбрал 20 самых забавных случаев и делится с вами. После таких историй начинает казаться, что «Давай останемся друзьями» — не такой уж и плохой финал.
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А у вас есть истории нелепых расставаний?
Фото на превью chrisdmytriw1 / Twitter