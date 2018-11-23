Люди рассказали, как закончились их отношения. Сразу понятно, почему они не скучают по бывшим

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Если вы думаете, что мало кто вспоминает конец отношений со смехом, вы ошибаетесь. Комик Джимми Феллон попросил пользователей твиттера рассказать о нелепых и смешных случаях расставаний, и эти твиты просто невозможно читать без слез. Вкусовые предпочтения, подозрение в шпионаже, гороскопы и даже правила пожарной безопасности — для кого-то это и вправду послужило причиной или предлогом для расставания.

AdMe.ru выбрал 20 самых забавных случаев и делится с вами. После таких историй начинает казаться, что «Давай останемся друзьями» — не такой уж и плохой финал.

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А у вас есть истории нелепых расставаний?

Фото на превью chrisdmytriw1 / Twitter

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