Люди рассказали, как нашли любовь всей своей жизни. Их истории убеждают, что встретить вторую половину можно где угодно

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Проект The Way We Met публикует реальные истории, фотографии и видео счастливых пар, которые рассказывают о том, как они встретились и полюбили друг друга. AdMe.ru не смог остаться равнодушным к этим трогательным откровениям и считает, что их стоит прочитать тем, кто не верит, что им тоже суждено встретить свою вторую половину.

Влюбилась во второй раз

После серии эпилептических припадков Джессика Шарман полностью потеряла память. Она не помнила свое имя, не узнавала родных, а ее молодой человек Ричард Бишоп стал для нее незнакомцем, рядом с которым ей было не по себе. Но Ричард не сдался и снова принялся завоевывать расположение Джессики. Его любовь и терпение вновь покорили ее. «Я совсем не знала его, но он вел себя так, словно у нас была любовь. Я пыталась оборвать эти отношения, но он выглядел таким уязвленным. Он обещал, что поможет мне вспомнить, как хорошо нам было вместе. Его пылкие чувства и забота в конце концов убедили меня дать отношениям еще один шанс. Я не помню, как я влюбилась в Ричарда в первый раз, но я точно помню второй».

Встреча в поезде

«Я помню день, когда впервые увидела Марка в поезде по пути на работу. Это была любовь с первого взгляда. После я видела его каждый день, но он всегда сидел, уткнувшись носом в книгу. Я решилась на отчаянный поступок: передала письмо, где приглашала его на свидание. Весь день я была как на иголках, и наконец в 17:30 Марк ответил, что не может принять мое приглашение, так как у него есть девушка. Прошло 8 месяцев, я и Марк по-прежнему оставались молчаливыми попутчиками. Но однажды я получила от него имейл, где уже он приглашал меня на свидание — оказалось, что его отношения закончились еще несколько месяцев назад. Первое свидание прошло идеально, через 3 месяца мы стали жить вместе, а через 3 года он попросил моей руки — конечно же, в поезде».

Общие интересы

«Сейчас мне кажется сумасшедшим тот факт, что я нашла любовь в приложении для знакомств. Когда мы встретились, мне было 33 года, а Крису — 35. И мы оба переживали, что нам уже не суждено найти любовь, но, к счастью, это оказалось не так. Крис и я футбольные фанаты, поэтому, когда я увидела его фото, мое внимание привлекла футболка с названием команды, за которую он болел. Из-за холодной погоды я отказалась надевать платье (даже ради первого свидания) и предложила провести вечер в неформальной обстановке, Крис не возражал. Я пришла к нему домой, мы заказали еду и просто смотрели телевизор. Мы чувствовали себя так, словно были знакомы вечность. С тех пор прошло два с половиной года, мы женаты, а недавно родилась наша дочь».

В нужное время в нужном месте

«Моя жена и я познакомились, потому что оказались в нужное время в нужном месте. Друзья пригласили меня в клуб, и я долго отказывался туда идти, но приятель уговорил, сказав, что хочет познакомить меня с милой девушкой. Она и в самом деле была милой, но когда я начал с ней беседовать, то краем глаза заметил другую девушку и уже не мог отвести от нее глаз. Ее звали Клэр. Я тут же пригласил ее потанцевать, а потом попросил разрешения поцеловать ее, а она залилась смущенным румянцем и кивнула. Поцелуй показался мне чистой магией. Мы вернулись за стол и проговорили несколько часов. Потом мы увиделись снова, а через 5 месяцев я задал ей самый главный вопрос. Сейчас мы вместе уже 7 лет, у нас двое мальчишек и много счастливых моментов».

Уникальная команда

«Я встретила своего мужа Пита в колледже. Его сестра Нэнси была моей соседкой по комнате, и я заметила у нее фотографию Пита. Я сказала Нэнси, что он симпатичный, и она настояла, что устроит нам свидание. Это было 34 года назад, и с тех пор мы неразлучны. Я дизайнер интерьеров, а Пит — инженер, и наши навыки помогли нам вдвоем создать уникальную команду. Мы вырастили троих замечательных детей, у которых уже есть собственные семьи. Мы ценим каждую минуту, которую проводим вместе с ними и нашими двумя внуками (третий на подходе!). У нас есть многолетняя традиция: несколько раз в неделю мы отправляемся на вечернюю прогулку с нашим лабрадором. Это лишь один из способов, который помогает нам укрепить наш брак».

Нашли любовь в прачечной

«Джош и я встретились в прачечной. Я временно жила у своей подруги, в квартире которой не было стиральной машины, так что мне пришлось воспользоваться прачечной. Найти ее оказалось непросто, но наконец я заметила парня, бредущего с корзиной грязного белья, и спросила, где тут можно постирать. Он показал мне, где была их прачечная — крохотная комната с двумя старыми стиральными машинами. Я весело болтала с парнем, но поначалу не обратила на него особого внимания. Он показался мне застенчивым, хотя и симпатичным. Мы разошлись по своим делам, а когда я вернулась за чистым бельем, то нашла записку: Джош предлагал выпить кофе. После первого свидания мы виделись каждый день, а сейчас помолвлены. Не могу дождаться, когда смогу стирать его белье до конца своей жизни (шучу)».

Это судьба

«Наша история любви похожа на то, что нам показывают в фильмах. Я возвращался домой из рабочей поездки по Азии. Я регистрировался на рейс аэропорту Бангкока и вдруг справа от себя увидел девушку своей мечты. Но когда я получил свой посадочный талон и хотел было заговорить с ней, то девушки уже не было. Я провел следующие пару часов в раздумьях: „А что, если бы..?“ Подошло время посадки в самолет. Как вы думаете, кого я там увидел? Мы проговорили все время полета, и тогда я понял, что она „та самая“ для меня. Самолет приземлился в Дохе, и я отправился в Штаты, а она — в Барселону. Я не мог выкинуть ее из головы и через несколько недель прилетел в Испанию. Через 3 дня я решил, что перееду туда насовсем. Я рискнул и оказался прав».

Самая «чокнутная» пара

«Томас и я познакомились на сайте знакомств. Он жил в Канаде, а я — в Нью-Йорке. Мы влюбились друг в друга буквально через неделю. Мы слали СМС, говорили по телефону и в скайпе каждый день, а еще через 3 недели он оставил все, кроме своего пса, и прилетел ко мне в Нью-Йорк. В первый день нашей встречи мы с двумя собаками переехали в 27-метровую нью-йоркскую студию. Люди думали, что мы сошли с ума. Но это было самое лучшее решение в нашей жизни. Он сделал мне предложение с вишневым леденцом в форме кольца, и мы поженились в мэрии — только мы вдвоем и наши собаки. Это была свадьба нашей мечты. Мы самая чокнутая пара, я знаю, но я бы и не хотела ничего другого».

Нарочно не придумаешь

«3 года назад я заехала в супермаркет за продуктами. Выйдя на улицу, я разблокировала двери своего джипа, но когда подошла ближе, то увидела рядом с ним мужчину. Он складывал свои продукты в мой багажник. Я сказала, что это был моя машина, но мужчина рассмеялся и ответил, что это его джип. Тогда я снова заблокировала двери, и он понял свою ошибку: его автомобиль стоял рядом. Мужчина побледнел и извинился, а я, чтобы разрядить ситуацию, пошутила: „Вы можете оставить свои продукты, я с радостью их заберу“. Он ответил: „Только если вы приготовите мне ужин из них“. Через пару недель я и в самом деле приготовила для него ужин у себя дома, так все и началось. Люди не всегда верят, когда мы делимся с ними своей историей, но такое нарочно не выдумаешь. Это судьба».

Никогда не поздно сказать «да»

Никогда не поздно найти любовь! Это то, что хотели бы донести до каждого из нас 70-летний Мерфи Уилсон и 67-летняя Люсинда Майерс. Вначале они восхищались друг другом издалека. Люсинда верила, что первый шаг должен сделать мужчина, но нарушила правило, когда Мерфи перестал посещать субботние службы в церкви. Она набралась смелости и сказала: «В последнее время я не вижу вашу чудесную улыбку». Они начали встречаться, а через месяц Мерфи попросил Люсинду выйти за него замуж. Когда он увидел свою невесту у алтаря, то так разволновался, что просто застыл на месте. Пастору даже пришлось подтолкнуть жениха, что изрядно повеселило гостей. Для обоих это не первый брак: жена Мерфи умерла в 2013 году, а Люсинда развелась с первым мужем и встретила новую любовь только через 30 лет.