Люди рассказали, как думали, что хороши в чем-то, пока не увидели настоящего гуру
Многим из нас приходилось смириться с правдой: чем бы мы ни занимались, в мире кто-то делает это лучше нас. Вот такими случаями из жизни и поделились пользователи Reddit.
Мы в AdMe.ru верим, что за такими открытиями всегда следует самосовершенствование, поэтому предлагаем прочесть эти истории и сразу начать повышать мастерство в своем деле.
- Мой папа любит садоводство и свои плюмерии. У него их около 30. Недавно он нашел местный плюмерия-клуб в Facebook и пошел туда на встречу. Папа был там единственным, у кого их оказалось меньше 100. Теперь моя мама перестала жаловаться, что у него их слишком много. © TheLastBison
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Вокал и написание музыки. Каждый раз, когда чувствую, что наконец-то добираюсь до нового уровня, я сталкиваюсь с действительно одаренными композиторами. © MIRAGES_music
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Будучи 23-летним птичником, чувствую себя неловко рядом с 70-летним пенсионером, который может видеть птиц там, где их, как тебе кажется, нет... и узнавать их! © ProfessorGigs
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Рисунок и живопись. Быть художником — это когда каждый день твоя уверенность в себе получает пощечины. Раньше я преподавал изо в средней школе, и дети были потрясающими. Это они должны были учить меня. © CaptainWisconsin
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Разочарование настигает буквально всех, кто играет на гитаре. Таунсенд и Клэптон хотели покончить с собой, увидев, как играет Хендрикс. © flyover_liberal
- Вождение. Почти каждый думает, что он хороший водитель. Но сядьте в машину вместе с профессиональным инструктором и попробуйте сделать то же, что и он. © juneypur
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В какой-то момент я думал, что хорошо разбираюсь в Excel, так как среди окружающих мне не было равных. Но однажды я встретил того, кто по-настоящему знал, как его использовать, и я понял, что мне известны только основы. © gamerplays
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Видеоигры. Каждый раз, когда во время игры я начинаю чувствовать, что действительно хорош в ней, нахожу друга, который на 100 % лучше меня. © NotCato
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Катание на лыжах. Долгое время думал, что я самый быстрый из тех, кто жаждет совершенных параллельных линий на тропе и проживает жизнь на грани! Нет. Лыжная команда пронеслась рядом со мной, когда я думал, что еду быстро. Оказывается, я просто шут на двух досках. © i_fuckin_luv_it_mate
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Занятия любовью со своей женой. Оказывается, я не лучший. © Insecurity-Guard
- Увиливание от работы. Я думал, что у меня это хорошо получается. Но потом у меня появились дети и показали мне мастер-класс. © ClownfishSoup
- Игра на пианино. Есть масса конкурсов, на которых присутствует ребенок-азиат, играющий в 93 832 раза лучше тебя. Я практикуюсь каждый день в течение 10 лет и даже близко не подошел к их результатам. © Comrade_Danielle
- Я считала себя невероятно умной, потому что училась в школе для талантливых и одаренных. Затем я пошла в юридическую школу. Там все были старше меня, имели реальный жизненный опыт и оказались удивительно образованными. Они задавали такие наводящие на размышления вопросы, что я не могла поверить, что мы прочитали одни и те же книги. Я осознала, что аттестат об окончании средней школы и ученая степень еще не гарантия гениальности. Поэтому начала развивать абсолютно нулевые навыки обучения. Первый год в юридической школе был словно удар обухом по голове. Но я все же справилась. © PDXgoodgirl
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Готовка. До того как я встретил свою жену, мне нравилось готовить. Делал это с перерывами, потому что жил с семьей, которая не любила обилие специй или новых ароматов, но все же я предполагал, что хорошо справляюсь. Потом я познакомился с будущей женой. Ее уровень превращает все, что я готовил ранее, в дымящийся мусор. С тех пор мне стало лучше, но теперь у нас в семье правило: она готовит, а я убираю. © MacheteSupreme
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Думаю, что я довольно неплохой писатель. Но время от времени я читаю романы, авторы которых заставляют меня думать о них так: «Я, конечно, люблю тебя. Но иди-ка ты черту». © Portarossa
- Я тренировался собирать кубик Рубика до тех пор, пока не смог сделать это за 30 секунд. Потом мне попалась видеозапись мирового рекорда, где какая-то ведьма справилась за 4,9 секунды. Это угнетает. © Im_Nubelz
- Настольный теннис. Я сделал ошибку, сыграв со стариком, который тусовался в одном из баров, и он, черт возьми, размазал меня. Я даже не был близок к победе, он без труда отбивал все мои лучшие подачи и совершал безумства во всех своих. Потом он дал мне хороший совет и сказал, что я играю слишком торопливо. Я купил ему выпить и с позором вернулся к своим друзьям. © InRustWeTrust
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Пеший туризм. Я, честно говоря, думал, что я один из крутых парней, поскольку отказался от домашнего уюта, чтобы отправиться в тур по широким просторам Скандинавии, Фарерских островов и Исландии только с рюкзаком. И еще спал под открытым небом. А потом я встретил парня, который только что вернулся из 700-километрового похода в —40 °C по Гренландии только для того, чтобы восстановиться. © raibk
А что мотивирует вас становиться лучше?