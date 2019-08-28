Люди рассказали, как думали, что хороши в чем-то, пока не увидели настоящего гуру

Готовка. До того как я встретил свою жену, мне нравилось готовить. Делал это с перерывами, потому что жил с семьей, которая не любила обилие специй или новых ароматов, но все же я предполагал, что хорошо справляюсь. Потом я познакомился с будущей женой. Ее уровень превращает все, что я готовил ранее, в дымящийся мусор. С тех пор мне стало лучше, но теперь у нас в семье правило: она ​​готовит, а я убираю. © MacheteSupreme