Люди рассказали, что они считают самой большой ложью нашего мира

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У каждого из нас есть ложные моральные установки, так или иначе навязанные обществом или культурой. Только существуют они ровно до того момента, пока не запнешься, пытаясь действовать согласно им. Именно о таких устоях рассказали люди со всего мира.