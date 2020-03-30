Люди рассказали, что они считают самой большой ложью нашего мира
У каждого из нас есть ложные моральные установки, так или иначе навязанные обществом или культурой. Только существуют они ровно до того момента, пока не запнешься, пытаясь действовать согласно им. Именно о таких устоях рассказали люди со всего мира.
AdMe.ru тоже регулярно сталкивается с принципами, которые хороши только в теории. С перечисленными ниже согласилось большинство пользователей.
- По интернету гуляют картинки, что так когда-то выглядели офисы крупнейших сегодня компаний. Якобы мораль в том, что всего можно добиться с нуля. Вот только на самом деле они ничего с нуля не добивались. Джеффу Безосу (создателю Amazon) родители дали $ 300 тыс. и машину, отец Илона Маска — владелец изумрудной шахты. Список можно продолжать долго, и едва ли в нем найдется кто-то, кто начинал с нуля. © Niklas Göke / Quora
- «Большинство всегда право». Это противоречит нашей природе, ведь большинство — это как раз последователи, а не лидеры. Существует множество примеров успешной пропаганды среди масс, когда большая часть населения поддерживает то или иное мнение, а остальные считаются недалекими. © Дмитрий Науменко / TheQuestion
- Общество учило меня, как должна выглядеть красивая девушка, какие у нее должны быть волосы и как она должна одеваться. Когда я была слишком активной и слишком уверенной в себе, оно учило меня, что такой может быть только девушка, выглядящая по-другому. Теперь мне предстоит преодолеть эти убеждения в себе. © Tulsi Subramanian / Quora
- Ложь — любой аргумент после фразы «когда ты будешь взрослым...». Взрослых людей не существует. © Вера Куклина / TheQuestion
- «Если человек — твой родственник, то ему можно все прощать». Пару лет назад муж тети вел себя как придурок, и я ушел в другую комнату, чтобы не общаться с ним. Мой отец разозлился и сказал: «Он — семья». Мне плевать. Будь он хоть Бог у Золотых ворот, я не буду терпеть такое отношение к себе. © General_Jose_8 / Reddit
- Как насчет похоронной индустрии в целом? Это просто способ заработать. Помимо боли от утраты человека, ты лишаешься своих сбережений. © overthedeepend / Reddit
- «С тобой что-то не так, если ты одинок». Нет, совершенно нормально, что человеку нравится быть одному в течение длительного времени. Может, он даже счастлив, хотя многим и сложно это понять. © -eDgAR- / Reddit
- «Не стоит заговаривать с незнакомцами». Мои родители познакомились в автобусе. Большинство своих девушек я впервые встретил в метро, автобусах и продуктовых магазинах, а лучших друзей — в кафе и тренажерном зале. © William Beteet / Quora
- «Успех зависит от условий, в которых вы выросли». Я вырос в проблемной индийской семье, которая с трудом выживала. Но я непрерывно учился и смог переехать в Америку, поступить в университет и устроиться на работу, чтобы платить за обучение. Вчера я получил степень магистра в Университете Мэриленда. © Akshay Deshpande / Quora
- «Если человек старше тебя, то он прав». С сегодняшней революцией в области телекоммуникаций, медиа и образования молодое поколение, как правило, знает гораздо больше, чем предыдущие. Они пользуются разными источниками информации, а не только федеральными. © Shaban Rashed / Quora
- «Гордитесь страной своего происхождения». Но я ничего не выбирал. Слепая гордость своей страной глупа, размывает рациональное мышление и позволяет манипулировать вами. © Akshat Sinha / Quora
- «Нельзя обсуждать зарплату с коллегами». Кажется, я знаю почему. С одной девушкой мы недавно нарушили этот запрет, и выяснилось, что она не получила повышение в 50 %, которое ей должны были дать еще 9 месяцев назад. Именно по этой причине компании не хотят таких обсуждений. © Shweezy / Reddit
- «Деньги не купят счастье». Кто бы ни сказал: хоть миллиардер, хоть монах. На самом деле деньги могут почти все. Может, не для всех они купят именно счастье, но лекарство от грусти — для всех. Давайте будем честны: вы даже бутылку с чистой водой бесплатно не получите. © Abishiekh Jain / Reddit
- «Оставайся собой, и нужные люди полюбят тебя таким, какой ты есть». Нет. Вас будут судить за внешность независимо от того, какими исключительными навыками вы обладаете. Меня не все воспринимают всерьез из-за невысокого роста и худого тела, а с моей подругой, страдающей избыточным весом, людям стыдно общаться, хотя она очень добрая и милая. © Abishiekh Jain / Reddit
- «Хорошие парни приходят последними». Нет, это отчаявшиеся и неуверенные в себе приходят последними. Иногда нужно быть дерзким, чтобы привлечь внимание и добиться успеха. Однако и это не повод вести себя как придурок. © Ethan James / Quora
- «Эйнштейн плохо учился в школе». Прекратите использовать это для оправдания собственного безделья. Он был гениален во всем, кроме ненаучных предметов, таких как французский язык. Этот миф возник из-за непонимания швейцарской системы оценок. © unknown / Reddit
- «Не волнуйся, чувак, мы тоже не готовились к экзамену». Проваливался в итоге почему-то всегда я. © Chandan VK / Quora
А от каких подобных устоев отказались вы?
Фото на превью pexels