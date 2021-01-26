Люди признались, о чем думают, когда не могут уснуть. Интересно, найдете ли вы здесь свою фантазию

Считать овечек перед сном — весьма скучное занятие. Придумывать целую альтернативную вселенную — совсем другое дело. Этим и занимаются многие люди. Узнать, как выглядят их фантазии, решила пользователь Reddit под ником flowerysocks. На ее вопрос ответили тысячи мужчин и женщин.

Нам в AdMe.ru тоже стало любопытно почитать эти признания. В этой статье — некоторые из них.

Перед тем как заснуть, я делаю вид, что шум вентилятора — это шум космического корабля, а я лежу в маленькой кровати возле большого окна, смотрящего в космос. © Aselleus / Reddit

Представляю, что у меня есть девушка, которая меня любит. Друзья, с которыми можно поговорить. И родители, которые до сих пор живы. © ManicSheep / Reddit

Я притворяюсь картошкой, которую закопали в землю. Странно, но это меня успокаивает. Ведь у картофеля нет ни страхов, ни тревог. © schmemb / Reddit

Думаю о том, что я богат и мне больше не нужно просыпаться в 6:30. © VicMain / Reddit

Представляю, как увольняюсь со своей работы без предупреждения. © charrod76 / Reddit

Думаю над тем, как бы я выживал на необитаемом острове. © Internal_Use8954 / Reddit

В средней школе я фантазировал о том, как в моем классе открывается портал и оттуда выходят люди из другого мира. Они говорят, что я их единственная надежда на победу в древнем противостоянии. Все мои одноклассники удивляются, насколько я важен. Этой фантазии больше 10 лет. И теперь я рисую комикс с таким же сюжетом. © Kuneria / Reddit

На заднем дворе я нахожу чемодан с деньгами. Там где-то $ 2–3 млн. Как раз достаточно для того, чтобы обеспечить себе хорошую жизнь. © Emperor_Cartagia / Reddit

Перед сном я вижу себя космическим ковбоем и думаю о своих приключениях. © iBilal_12v / Reddit

Репетирую в голове то, что хотел бы сказать кому-то. Я интроверт, и это для меня непросто. © Apprehensive-Log-718 / Reddit

Меня ругает Майкл Фассбендер. © CelestialSerenade / Reddit

Иногда я представляю себя героем любимых фильмов или книг. Например, истории о Гарри Поттере. © flyover_liberal / Reddit

Я мысленно возвращаюсь в школьные годы и разговариваю со своими друзьями. Тогда это казалось чем-то обычным, но мы всегда находили чем заняться, когда были вместе. Потом у каждого наладилась своя жизнь, и наши пути разошлись. © Sam_Campos21 / Reddit

Странно, но мне нравится представлять, что я один из группы людей, на которых охотятся фантастические существа. И сейчас волшебник создал вокруг нас пузырь безопасности, который помогает спокойно уснуть. ©​​​​​​​ Gubble_Buppie / Reddit

У меня не может быть детей. Но, засыпая, я мечтаю о дочке и думаю, кем бы она стала, когда бы выросла. © littleredhoodlum / Reddit

Представляю себя бездомным, который пытается уснуть на скамейке в парке. Потом ко мне подходит добрый человек и предлагает зайти к нему в дом. Я с радостью соглашаюсь. Он укладывает меня в теплую и уютную постель, в которой я на самом деле и нахожусь, когда фантазирую. © davewtameloncamp / Reddit

Я снова вижусь с дедушкой. Он был моим лучшим другом, и я очень по нему скучаю. Прошло уже много времени, как его нет, и я начинаю забывать его, это ранит мое сердце. © HereComesTheVroom / Reddit

Думаю о том, как живу в альпийской хижине над снежной линией, только я и собака. Каждый день я рублю дрова, каждую ночь провожу вечер у огня и пью черный кофе, пока собака храпит. © I_throw_socks_at_cat / Reddit