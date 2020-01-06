Люди поделились трогательными историями о любви. В них нет голливудского пафоса, но зато есть искренность

Мои дедушка с бабушкой вместе уже больше 40 лет. Они наверняка любят друг друга, но больше всего на свете они обожают друг над другом шутить. Мне кажется, они жить без этого не могут. Дело в том, что у бабушки плохой слух, а дед даже в очках почти ничего не видит. Недавно была у них в гостях и увидела картину, достойную экранизации. Дед сидит за столом, ждет свою тарелку с едой, смотрит на бабулю и шевелит губами, делая вид, что рассказывает ей что-то. Бабуля бесится, кричит ему: «Да говори ты громче! Чего ты шепчешься?!» Потом она понимает, что он ее разыграл, и наступает уже ее очередь шутить. Она насыпает мне тарелку с картошкой, а деду в тарелку кладет старую тряпку, которую он тут же пытается наколоть на вилку, но у него ничего не получается. После нескольких попыток он понимает, что в тарелке не еда, поворачивается к бабке и начинает шевелить губами, размахивая руками, будто он кричит на нее... А бабуля снова злится, повторяя ему: «Ты можешь громче возмущаться? Знаешь же, что не слышу ни черта!» © Lukaut / pikabu