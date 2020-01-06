Люди поделились трогательными историями о любви. В них нет голливудского пафоса, но зато есть искренность
На курсах сценаристов учат рассказывать истории, объясняют суть завязки, кульминации и развязки сюжета, советуют, как создавать крючки и поворотные точки. В итоге у примерных учеников среди тысячи одинаковых и банальных произведений лишь иногда выходят шедевры. То ли дело жизнь... Она не «училась» ни на каких курсах и каждый раз создает что-то новое.
Наверное, поэтому нам в AdMe.ru так интересно читать истории простых людей. Признаемся, некоторые из рассказов этой подборки нам понравились даже больше, чем кассовые фильмы.
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Девчонки, чтобы выбрать себе опытного и любящего мужчину, пользуйтесь тестом Светы.
Света возвращается с Кипра и пишет: «Мы с Николой голодные, купи смузи и жди в аэропорту». Неопытный мужчина так бы и сделал, и тут бы был его конец.
Опытный мужчина понимает это сообщение совсем по-другому: Никола ни при чем, просто женщина никогда не признается, что сама хочет есть. Никола — это ловушка и отговорка. Опытный мужчина знает, что смузи — это тоже ловушка. Если купишь смузи девушке, которая голодная как волк, этот смузи выльют тебе на голову. Поэтому я покупаю 4 самых больших ролла со всеми добавками. И смузи. Жду в аэропорту свою семью. Выгляжу как дилер с пакетом, полным роллов. Вот Никола добегает, обнимает, а за ним идет голодная волчица. Ни «привет», ни обнять, а сразу: «Ты принес еду?» Отдаю пакет и увожу ребенка в сторону, чтобы не смотрел, как мама преображается в пеликана, который за один раз глотает огромный ролл. Теперь она накормлена и счастлива и мы можем спокойно пойти домой и не переживать, что кого-то бы убили, если бы он принес только смузи. © miletich_milan / instagram
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Мои дедушка с бабушкой вместе уже больше 40 лет. Они наверняка любят друг друга, но больше всего на свете они обожают друг над другом шутить. Мне кажется, они жить без этого не могут. Дело в том, что у бабушки плохой слух, а дед даже в очках почти ничего не видит. Недавно была у них в гостях и увидела картину, достойную экранизации. Дед сидит за столом, ждет свою тарелку с едой, смотрит на бабулю и шевелит губами, делая вид, что рассказывает ей что-то. Бабуля бесится, кричит ему: «Да говори ты громче! Чего ты шепчешься?!» Потом она понимает, что он ее разыграл, и наступает уже ее очередь шутить. Она насыпает мне тарелку с картошкой, а деду в тарелку кладет старую тряпку, которую он тут же пытается наколоть на вилку, но у него ничего не получается. После нескольких попыток он понимает, что в тарелке не еда, поворачивается к бабке и начинает шевелить губами, размахивая руками, будто он кричит на нее... А бабуля снова злится, повторяя ему: «Ты можешь громче возмущаться? Знаешь же, что не слышу ни черта!» © Lukaut / pikabu
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Мой бывший парень предлагал абсолютно спонтанно увезти меня прямо сейчас на мотоцикле в закат, не принимая в расчет, что мотоциклов я боялась как огня, а дома мне нужно было быть строго в определенное время. Еще один мой бывший с самого утра решил сделать мне сюрприз и порадовать завтраком в постель. Завтрак состоял из продуктов, которые я на дух не переносила, и он об этом знал, но это неважно, потому что сюрприз. И только мой муж в самом начале знакомства проявил изумительную наблюдательность по отношению к моим интересам. На очередном свидании он с таинственным видом запустил руку за пазуху и сказал: «Я тут тебе от бабушки банку маринованного чеснока принес. Помню, как ты его головками ешь. Подумал, порадую». А вы говорите, закат и букеты из 1 001 розы! © IrenLinn / pikabu
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В этом году ровно 50 лет, как мои бабушка и дедушка сыграли свадьбу. Сидя за столом, решила спросить, как же они познакомились и сошлись. Дедушка увидел бабушку на фабрике и решил немедля пригласить ее на свидание, однако она отказала, так как было много работы по дому, о чем она его и оповестила. На следующий день дедуля приехал в деревню бабули и вновь пригласил ее на прогулку. Но ее ждал целый сарай навоза, который нужно было убрать именно сегодня. Дедуля не растерялся и сам за нее сделал всю работу. Через неделю они подали заявление в ЗАГС. © x7cyber / pikabu
- Ее звали Алена. Аленка. Наши топчаны оказались рядом на Массандровском пляже в Ялте. Оказалось, что у нас с ней много общих интересов и тем, мы проводили много времени вместе, гуляли, смеялись, ели мороженое... Закружило, завертело... Это была любовь. Я сказал, что из Ялты мы возвращаемся вместе ко мне в родной город в Казахстане. Она была согласна. Нас ждали долгие счастливые годы совместной жизни. Моя мама, когда узнала о моем решении, спросила: «А что я буду делать-то с вами?» Я ответил: «Как что?! Воспитывать!» 1983 год. Мне 5. Ей 3. © Vlabodr / pikabu
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Своей второй половинке я призналась в любви после того, как, будучи у него в гостях, заглянула в комнату. Там была тонна пыли! Не удержалась и попросила дать мне тряпку и тазик воды. В ходе пылесборки нижних полок я узнала, что он тоже любит фотографию и читает те же книги. Меня покорили его модели танков, кубик Рубика, куча инструментов и снимки семьи. Я чудесно провела тот день, а когда закончила убирать, то просто ляпнула: «Чего не сделаешь ради любимого человека». © Алена Самохина / thequestion
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Я работаю продавцом-консультантом в ювелирном магазине. На днях к нам зашел дедушка. Обычный среднестатистический дед: рубашка, брюки и сандалии советской эпохи. Правда, идеально выбрит и причесан. «Я хочу купить обручальное кольцо», — произнес он. Я удивилась, но вежливо поинтересовалась: «Повторный брак?» «Почему повторный? — сказал он. — Первый брак. Просто я ждал ее всю жизнь». Мы переглянулись с напарницей. Нечасто встретишь такого романтика. «Обратите внимание на эту витрину. Вот отличный вариант», — продолжила я, но старичок перебил меня: «Покажите вот это, пожалуйста». И он ткнул пальцем на кольцо с изумрудами из белого золота. Мы опять с напарницей глянули друг на друга. «Это несколько дорогой вариант», — неловко произнесла напарница. «Отлично, — продолжил жених, — заверните его». Он расплатился, а потом спросил: «А можно его будет поменять, в случае если откажет?» «Конечно», — успокаивающе заверила я. «Тогда поменяю на сережки для нее», — сказал на прощание старик и ушел. К нашему с напарницей счастью, да и к его тоже, обмен не состоялся. © trueanone / pikabu
- Когда моей бабушке Мусе было 94 года, в доме престарелых в Канаде в нее влюбился 92-летний дедушка. Он всюду за ней таскался, держал за ручку, восхищался ее добротой, душевностью и лучезарной беззубой улыбкой. Бабушка действительно радостно улыбалась, хотя не понимала ни слова: во-первых, она не знала английского, а во-вторых, давно потеряла слух. Когда бабушку, уже неспособную вставать из коляски, перевели на второй этаж, оставшийся на первом дедушка утратил к ней доступ: лифта в здании не было, а подниматься по лестнице он не мог. Дедушка возмущался, безуспешно писал руководству дома гневные петиции и вскоре умер. Как мы решили, от тоски по бабушке. Оказалось, у него были сбережения и в своем завещании он назначил бабушке пожизненную социальную работницу. Каждую неделю к ней приходила специально обученная женщина: причесывала ее, стригла ей ногти, наводила красоту, делала массаж. Не знаю, что еще — возможно, читала ей стишки и пела песенки. Бабушка, конечно, ничего не слышала, а если бы и услышала, то все равно бы ничего не поняла. Но мне кажется, это не так уж и важно. © yurii.volodarskyi / facebook
Может, вы тоже знаете историю любви, которая затмит любое кино?