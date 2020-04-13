25 винтажных снимков от пользователей сети, чьи родственники были невыносимо горячи

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Сейчас ленты соцсетей пестрят множеством фотографий симпатичных девушек и парней. Благодаря интернету, в частности инстаграму, любой из нас может поделиться с миром своей красотой. Именно из-за этой доступной всем возможности нам кажется, что наше поколение намного привлекательнее предшественников. Но если покопаться в семейных архивах, то можно найти фото настолько прекрасных родственников, что невольно задумываешься, почему же эти снимки не были на обложках журналов.

Мы в AdMe.ru считаем, что красота неподвластна ни моде, ни времени. И в доказательство этому мы нашли снимки из домашних архивов, которыми охотно делятся пользователи.

«Это моя бабушка Дороти. Она была дизайнером одежды в 50-х годах, и данный факт делает эту фотографию еще более забавной»

«Моему дедушке никогда не нравилась его маленькая особенность во внешности (седая прядь), потому что в детстве его дразнили за это. Но я всегда думал, что это выглядело действительно круто»

«Мой дедушка в 1965 году, после того как вернулся из армии»

«Фотографии моей бабушки Флоры, сделанные моим дедушкой Джерри в 50-х годах. Я нашел негативы в его старом чемодане»

«Моя бабушка в 1947 году, ей здесь 16 лет»

«Мой дедушка после своего первого сольного полета, 1949»

«Моя бабушка в 50-х или 60-х. Она уроженка Гавайских островов»

«Моя замечательная бабушка Лола, 1954»

«Мой любимый дедушка в 1958 году»

«Моя прабабушка Люсетт в 1930-х годах»

«Моя мама на этом фото с прической „помпадур“ на школьном выпускном, 1947»

«Мои великолепные бабушка и дедушка. Бухарест, 1953 год. Им не очень хорошо удается скрывать, что мы вампиры»

«Моя бабушка в 16 лет»

«Недавно нашел это фото моего дедушки, сделанное в 1950-х годах»

«Моя бабушка, 1954»

«Портрет моей прабабушки, начало ХХ века»

«Моя бабушка по материнской линии в 40-е годы, после Второй мировой войны»

«Эта фотография моей бабушки была названа лучшим портретом женщины в штате Вирджиния, 1966»

«Мой дедушка в 40-х годах»

«Моя мама, 1979»

«Моя прабабушка в 40-х годах»

«Моя мама в день свадьбы, 1947»

«Мой папа во время службы в армии Гавайских островов, 1957. Какой же он тут красивый»

«Мой дедушка отдыхает после работы, 60-е годы»

«Мой дедушка во время Второй мировой войны»

А у вас остались снимки ваших великолепных родственников? Делитесь с нами их фото, и мы обязательно сделаем из них следующую подборку.