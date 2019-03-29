Люди поделились самыми неловкими сообщениями, при взгляде на которые радуешься, что получатель не ты

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Комик и телеведущий Джимми Фэллон предложил пользователям твиттера поделиться странными, нелепыми и забавными сообщениями, которые им довелось получать или отправлять. Из-за автокоррекции, неверных эмодзи и перепутанных номеров эти сообщения невозможно читать без улыбки.

Мы в AdMe.ru не стали дожидаться, пока Джимми выберет самые смешные твиты, и сделали свою подборку сообщений из серии «нарочно не придумаешь».

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Наверняка и вам доводилось получать или слать нелепые сообщения с опечатками или шутками — почему бы не поделиться ими в комментариях?

Фото на превью Laki100 / Twitter

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