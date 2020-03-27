15 неожиданных открытий о нашем мире, которые мигом отвлекут от любого негатива
Как говорится, век живи — век учись. Особенно это актуально сегодня, когда почти вся нужная информация доступна в режиме 24/7. Неудивительно, что пользователи сети регулярно делятся собственными невероятными открытиями с другими. В результате получаются веселые, а главное, полезные треды.
Мы в AdMe.ru работаем с информацией каждый день, и порой нам кажется, что нас сложно чем-то удивить. Однако некоторые факты стали для нас настоящим открытием.
- Пеппи Длинныйчулок на самом деле зовут Пиппи — сокращенно от имени Пиппилотта. Это имя придумала дочка писательницы Астрид Линдгрен, а имя Пеппи было предложено отечественными переводчиками для лучшего звучания.
- Согласно книге Киплинга «Маугли» Багира — это самец, но в классическом отечественном переводе и в советском мультфильме «Маугли» Багира стала женского пола. Тем самым переводчики немного исказили истинный смысл взаимоотношений главного героя и пантеры. У Киплинга отношения между ними строились на мужской дружбе, а не на материнской любви.
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Есть версия, что Мона Лиза на картине Леонардо да Винчи — это не девушка. По словам главы Национального итальянского комитета по охране культурного наследия, на знаменитом полотне может быть изображен юный красавец Джан Джакомо Капротти, который долгое время работал у художника в мастерской и за свои многочисленные проделки заслужил прозвище Дьяволенок.
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Прозрачная жидкость в кокосе — это не кокосовое молоко, а кокосовая вода. После созревания плода внутри него образуются капельки жира, которые затем превращаются в молоко, а со временем загустевают и становятся белой мякотью. То есть белая часть, которую мы едим, и есть затвердевшее кокосовое молоко.
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Душица — это орегано, а чабрец — это тимьян.
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До XIX века морковь была фиолетового цвета, и лишь изредка встречались желтые и белые экземпляры. Позднее селекционеры решили скрестить эти виды. Так что привычная нам оранжевая морковь — это гибрид фиолетового и желтого корнеплодов.
- Слово Joker переводится как «шутник» (от английского слова joke — «шутка»).
- На самом деле слово «маникюр» произошло от латинского слова manus — кисть, а педикюр — от pedis — стопа.
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Слово «тинейджер» возникло потому, что все английские числительные от 13 до 19 заканчиваются на -teen.
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У Кузьмы Минина Минин — это отчество, а фамилия у него была Сухорук.
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Подмышка называется так, потому что она находится под мышцами. Подмышка ограничена с передней стороны большой грудной мышцей, а с задней — широчайшей мышцей спины.
- Персонажи мультика «Спанч Боб» олицетворяют собой 7 смертных грехов. Спанч Боб — вожделение, Патрик — лень, мистер Крабс — алчность, Гэри — чревоугодие, Сэнди — гордыня, Планктон — зависть, Сквидвард — гнев.
- Число 40 называется «сорок», а не «четдесят», потому что раньше соболиные и куньи шкурки обматывали в ткань, которая называлась «сорок», по 4 десятка и использовали как единицу измерения.
- У выдр в шкуре есть специальный кармашек, в котором они хранят камушки, которыми разбивают твердые раковины моллюсков, добывая себе пищу.
- В названии фильма Тарантино Kill Bill заложен двойной смысл. Его можно перевести не только как «Убить Билла», а также как «Список убийств».
- Странное слово «ракамакафо» из песни Bomfunk MC’s — это rock the microphone, то есть «я трясу микрофоном».
- Вампиры не отражались в зеркалах, потому что за стеклом в зеркале находилось серебро, из которого раньше изготавливали основы для зеркал. А серебро, как известно, ядовито для вампиров.
- Слово roulete (рулетка), написанное с ошибкой, в контекстной рекламе стоит дороже, чем roulette, потому что низкий IQ указывает на более высокие расходы на сайтах онлайн-казино.
- Фрекен Бок из сказки про Карлсона на самом деле зовут Хильдур, а «фрекен» — это просто приставка в шведском языке, которая используется для указания на то, что женщина не замужем. О настоящем имени домоправительницы можно узнать, в частности, из этого отрывка: «Фрекен Бок подняла на него заплаканные глаза. — Где это я буду выступать завтра вечером? — мрачно спросила она. — Как где? По телевидению! — сказал господин Пек. — В передаче „Искусный кулинар“. Вы расскажете всем шведам, как приготовить соус Хильдур Бок».
- Шалтай-Болтай — это не яйцо, а пушка, установленная на стене английского города Колчестер во времена Гражданской войны в XVII веке. По одной из версий, когда ее сбила вражеская артиллерия, вся королевская армия не смогла ее поднять обратно.
- С точки зрения ботаники помидоры, тыква, баклажаны, кабачки и болгарский перец — это фрукты, так как внутри них есть семена, с помощью которых они и размножаются. А грибы имеют больше общего с человеком, чем с растениями.
- В США дожди часто наносят вред плодам на вишневых деревьях, так как влага способствует быстрому гниению ягод. Чтобы спасти урожай, власти придумали сушить деревья с помощью вертолетов. Пилоты специально летают над вишневыми садами и обдают их нисходящим потоком воздуха.
- Дизайнер Кристиан Лубутен угрожает или подает в суд на любого, кто окрашивает подошву обуви в сплошной теплый цвет, не только в красный, но и в розовый, оранжевый. И обычно выигрывает.
- Человеческая стопа равна расстоянию от локтя до сочленения кисти.
- Безопасность автомобиля строится на предположении, что авария неизбежна, и проектирование нацелено на выживание пассажира и минимизацию травм. А безопасность самолета — на предположении, что выживание маловероятно, поэтому упор сделан на предотвращение катастрофы.
А вы помните какой-то любопытный факт, который поразил вас в последнее время?