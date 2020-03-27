15 неожиданных открытий о нашем мире, которые мигом отвлекут от любого негатива

Есть версия, что Мона Лиза на картине Леонардо да Винчи — это не девушка. По словам главы Национального итальянского комитета по охране культурного наследия, на знаменитом полотне может быть изображен юный красавец Джан Джакомо Капротти, который долгое время работал у художника в мастерской и за свои многочисленные проделки заслужил прозвище Дьяволенок.