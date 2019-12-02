13 историй о предательстве друзей, после которого люди еще долго приходили в себя

У жены была подруга. Она постоянно ходила к нам в гости и что-то выпрашивала. Увидит какую-нибудь вещь и начинает приговаривать: «Ой, какая классная! Мне бы такую!» Живем мы неплохо, поэтому супруга часто просто дарила ей эти вещи. А недавно мы узнали, что подруга их продает на «Авито». © Vipman84 / Pikabu

Со своей подругой, назову ее Ирой, мы дружили еще со школы, а сейчас нам уже по 32 года. Однажды у меня случился очень тяжелый период в жизни, когда я совершила много ошибок. Например, сразу же после знакомства с парнем оказалась в постели. Это было на первом же свидании. Мне было очень стыдно за тот момент, и я поделилась со своей подругой этим. И вот как-то Ира мне пишет, что познакомилась с парнем и после первой близости он ее бросил, сказав, что приличная девушка на первом свидании не допустит близости. Естественно, в этой переписке я вспомнила и свой случай. Чтобы муж не прочел это, я сразу все удаляла. А вот моя «подруга» сделала скриншоты переписок и потом отправила все моему мужу. У нас был серьезный скандал, ведь моя неприличная связь вскрылась, и мужу было все равно, что та была еще задолго до его появления в моей жизни. © Подслушано / Zen.yandex

Друг детства собирался жениться и захотел сыграть свадьбу не на малой родине, а в столице, где я жил на тот момент. У меня была своя квартира, поэтому он попросился ко мне вместе с будущей супругой. Я решил не стеснять молодых, и поэтому мы с моей женой переехали на неделю к ее родителям. Чего не сделаешь ради лучшего друга! Когда оставался всего день до свадьбы, я заподозрил неладное: друг не звонит, как сквозь землю провалился. Я поехал к себе домой — это уже был день свадьбы. Увидев квартиру, я был ошарашен: грязь, бардак как после «хорошей» вечеринки. Звоню другу — тот не берет. На следующий день я все же дозвонился до него. Он ответил на мои вопросы приблизительно следующее: «Ой, я забыл тебе сказать, что ключи от квартиры у консьержки оставил». Позже я выяснил через общих знакомых, что меня на свадьбу он приглашать и не планировал (его будущая жена хотела видеть на свадьбе только своих друзей), а попросту хотел перекантоваться в моей квартире и сыграть свадьбу по своему плану. Не знаю даже, кто из них был более странный: мой друг или его супруга. Стоит ли говорить, что мы больше не общаемся. Кстати, с женой он развелся и снова стал мне звонить, предлагал встретиться. Но что-то уже не хочется.

Решил я заняться бизнесом, снял в аренду у друга угол в его магазине. Друг предложил за аренду символическую плату в 600 рублей. А я ему за это помогал с ремонтом. Потихоньку мои дела пошли в гору, и тут мне друг озвучивает некоторые изменения по аренде. Постепенно у него стали повышаться аппетиты. Однажды я принес деньги за аренду (к тому времени было уже, кажется, 20 тысяч), а друг и говорит: «Решили мы тебе аренду повысить, причем с января [был май], так что должен ты мне еще». В итоге я съехал от друга, снял другое помещение неподалеку. А он быстренько смекнул и стал продавать такой же товар, как у меня. Теперь мы конкуренты. Дружба проиграла в борьбе за деньги. © 5065 / Pikabu

Куча «друзей» рассказала моему бывшему, который преследовал меня, где я нахожусь и как до меня добраться. © FluffyMonster / Pikabu