13 историй о предательстве друзей, после которого люди еще долго приходили в себя
Друзья — это вторая семья, а иногда и первая. Им доверяешь сокровенные тайны, проблемы, радости — в конечном счете всю свою жизнь. И совсем не ожидаешь подлости или предательства. Но они случаются и застают врасплох.
Когда не с кем поделиться переживаниями, люди выговариваются в сети. Мы в AdMe.ru прочитали немало печальных рассказов и решили поделиться самыми вопиющими, чтобы вы могли посмотреть на них со стороны и задуматься, а нет ли рядом с вами подобного «друга».
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У жены была подруга. Она постоянно ходила к нам в гости и что-то выпрашивала. Увидит какую-нибудь вещь и начинает приговаривать: «Ой, какая классная! Мне бы такую!» Живем мы неплохо, поэтому супруга часто просто дарила ей эти вещи. А недавно мы узнали, что подруга их продает на «Авито». © Vipman84 / Pikabu
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Со своей подругой, назову ее Ирой, мы дружили еще со школы, а сейчас нам уже по 32 года. Однажды у меня случился очень тяжелый период в жизни, когда я совершила много ошибок. Например, сразу же после знакомства с парнем оказалась в постели. Это было на первом же свидании. Мне было очень стыдно за тот момент, и я поделилась со своей подругой этим. И вот как-то Ира мне пишет, что познакомилась с парнем и после первой близости он ее бросил, сказав, что приличная девушка на первом свидании не допустит близости. Естественно, в этой переписке я вспомнила и свой случай. Чтобы муж не прочел это, я сразу все удаляла. А вот моя «подруга» сделала скриншоты переписок и потом отправила все моему мужу. У нас был серьезный скандал, ведь моя неприличная связь вскрылась, и мужу было все равно, что та была еще задолго до его появления в моей жизни. © Подслушано / Zen.yandex
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Друг детства собирался жениться и захотел сыграть свадьбу не на малой родине, а в столице, где я жил на тот момент. У меня была своя квартира, поэтому он попросился ко мне вместе с будущей супругой. Я решил не стеснять молодых, и поэтому мы с моей женой переехали на неделю к ее родителям. Чего не сделаешь ради лучшего друга! Когда оставался всего день до свадьбы, я заподозрил неладное: друг не звонит, как сквозь землю провалился. Я поехал к себе домой — это уже был день свадьбы. Увидев квартиру, я был ошарашен: грязь, бардак как после «хорошей» вечеринки. Звоню другу — тот не берет. На следующий день я все же дозвонился до него. Он ответил на мои вопросы приблизительно следующее: «Ой, я забыл тебе сказать, что ключи от квартиры у консьержки оставил». Позже я выяснил через общих знакомых, что меня на свадьбу он приглашать и не планировал (его будущая жена хотела видеть на свадьбе только своих друзей), а попросту хотел перекантоваться в моей квартире и сыграть свадьбу по своему плану. Не знаю даже, кто из них был более странный: мой друг или его супруга. Стоит ли говорить, что мы больше не общаемся. Кстати, с женой он развелся и снова стал мне звонить, предлагал встретиться. Но что-то уже не хочется.
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Решил я заняться бизнесом, снял в аренду у друга угол в его магазине. Друг предложил за аренду символическую плату в 600 рублей. А я ему за это помогал с ремонтом. Потихоньку мои дела пошли в гору, и тут мне друг озвучивает некоторые изменения по аренде. Постепенно у него стали повышаться аппетиты. Однажды я принес деньги за аренду (к тому времени было уже, кажется, 20 тысяч), а друг и говорит: «Решили мы тебе аренду повысить, причем с января [был май], так что должен ты мне еще». В итоге я съехал от друга, снял другое помещение неподалеку. А он быстренько смекнул и стал продавать такой же товар, как у меня. Теперь мы конкуренты. Дружба проиграла в борьбе за деньги. © 5065 / Pikabu
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Куча «друзей» рассказала моему бывшему, который преследовал меня, где я нахожусь и как до меня добраться. © FluffyMonster / Pikabu
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Я и Света работали вместе в одном кабинете. Мы дружили и много времени проводили вместе вне работы. Все начало портится, когда нам назначили нового начальника. Светка постоянно только о нем и могла говорить, а я свои чувства к нему не афишировала. Неожиданно Антон Сергеевич стал частенько заходить к нам поболтать. Я подумала, что ему понравилась Света, и решила уволиться. А начальник только обрадовался этому, сказав, что теперь сможет наконец меня пригласить на свидание. В итоге мы с Антоном съехались и стали планировать свадьбу. Света, как узнала о наших отношениях, очень расстроилась. За 3 дня до свадьбы она пригласила меня и Антона к себе на ужин. После него мы оба почувствовали себя плохо, пришлось вызвать скорую. На следующий день нам сказали, что мы чудом выжили. Свадьбу пришлось перенести. Я рыдала. В день, когда должно было быть торжество, пришла Света:
— Свет, мы где-то отравились. Свадьбу перенести пришлось, — я не могла сдержать слезы.
— В смысле где-то? У меня вы отравились. — Света мерзко засмеялась.
— Что ты имеешь в виду?
— Ты, лицемерка, что думала? Отобьешь у меня мужика и будешь счастлива? Не тут-то было! Я отравила вас с Антоном, чтобы жизнь медом не казалась! Это возмездие и справедливость, подружка ты моя. © женские истории / Zen.yandex
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Она стала встречаться с моим парнем. Когда я попросила ее перестать это делать, она сказала, что устала радовать всех и настало ее время быть счастливой. © Bubblicius / Reddit
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Была у меня школьная подруга, жили мы в одном городе. Я уехала поступать в университет в Москву, она осталась в родном городе. Она стала парикмахером, я — программистом. Всегда по приезде в родной город мы с ней встречались и она, конечно же, делала мне стрижку и красивое окрашивание за приемлемую цену. В очередной раз я оказалась в ее кресле и почему-то лицо подруги было нерадостным изначально. Меня это не смутило и не насторожило, я попыталась выяснить, в чем причина. Молчание. Результат моей прически превзошел все ожидания: пережженные волосы, которые практически отваливаются от головы. Я практически начинаю рыдать. Спрашиваю у нее: «Что ты сделала с моими волосами?!» А она так смотрит на меня свысока и говорит: «То, что ты заслужила. Нечего в Москве ходить к другим мастерам стричься! Вот ходи теперь лысая, будет тебе урок!» Стоит ли говорить, что после такого мы больше не общаемся?
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Приятель познакомил меня на вечеринке со своей подругой. Та мне понравилась, так что я поинтересовался, не будет ли он против, если я к ней подкачу. Он был не против. У нас с ней получилось отличное свидание. На следующий день позвонил друг и сказал, что леди потеряла ко мне интерес, но не знает, как вежливо меня отшить, и потому попросила его передать, что больше не ждет моих звонков. Где-то пару месяцев спустя я напился в одной компании, ну и решил позвонить ей. Оказалось, это мой приятель сказал, что она мне неинтересна и что я больше не буду ей звонить. © FluffyMonster / Pikabu
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У моей родственницы была очень красивая кожаная сумка, которую она брала с собой только по особым случаям. И вот вчера она собралась пойти в гости, полезла за своей сумкой в шкаф и немало удивилась: в шкафу лежала ее любимица, только вид у нее был несколько поношенный. Сидела родственница, ломала голову над тем, что это за магия такая, а потом до нее дошло: у ее подруги, которая приходила в гости на Новый год, была такая же. Только она ее носила каждый день, поэтому вид у нее был более потрепанный. Подруга незаметно подменила сумку моей родственницы на свою поношенную в надежде, что та не заметит подмены. Она и вправду заметила только спустя 4 дня. Позвонила подруге, а та, разумеется, пошла в отказ: ничего не знаю, сумку не брала. © Юля Инамора / Zen.yandex
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В 15 лет у меня были очень скользкие зимние сапоги. Однажды мы с близкой подругой собрались на местную дискотеку. Маша, конечно же, предварительно сделала маникюр. А я надела те самые сапоги, потому что были у меня только они. И вот шли мы, и я неожиданно упала во весь рост на лед, затылком, с гулким таким звуком. Через пару минут я смогла вновь видеть белый свет, а вместе с ним и Машу. Она, конечно, смеялась. Зачем еще нужны друзья, если с ними нельзя поржать над такими моментами?! Попытавшись встать, я поняла, что не могу перевернуться без дополнительной опоры. Я протянула руку Маше и попросила помочь. Та задумчиво посмотрела на меня, а затем — на свои свеженакрашенные ногти. Затем — еще раз на меня и еще раз на ногти. И на всякий случай отошла, чтобы я не схватила ее за руку сама. © Makovkat/ Pikabu
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Дело было в школе, в 11-м классе. Я — серая мышка, подруга — звезда школы. Мы с ней мечтали о красивом платье на выпускной, поэтому частенько ходили по магазинам, чтобы найти «то самое» платье. Мне понравилось одно, но подруга сказала, что сидит оно на мне не очень, да и цвет простит. Но я не послушалась ее и купила себе это платье. Я была в ужасе, в кошмарном сне, когда на выпускном увидела свою подругу в таком же платье. К ней подходили одноклассники, делали комплименты, а про меня лишь говорили, что я слизала образ подруги, какая я негодяйка. После получения аттестата я сбежала домой, прорыдала весь вечер. Зато этот случай меня подтолкнул к тому, что я стала рисовать эскизы платьев и других нарядов, окончила вуз по этому направлению и стала модельером. Ну и к выбору подруг стала подходить более вдумчиво.
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В старших классах я влюбилась в красивого парня и тайно по нему вздыхала пару месяцев. Когда я все-таки собралась перейти от «случайных встреч» к активным действиям, моя лучшая подруга сообщила, что уже месяц встречается с ним. На мое искреннее негодование ответила: «Вы все равно друг другу не подходите. Я это сделала, чтобы тебя уберечь». В тот момент мой мир ощутимо треснул. © EvaMartina / Pikabu
А в вашей жизни друзья совершали подлые поступки? Сразу таких отсекали или давали им второй шанс?