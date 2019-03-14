26 человек, которые уже внесли свой вклад в чистоту нашей планеты. Им за это никто не платил

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Оказывается, хештеги могут быть полезны не только для того, чтобы побыстрее найти в инстаграме новые фотографии с котиками. Иногда они помогают менять наш мир к лучшему. Однажды простой парень убрал кучу мусора под большим деревом, сделал снимки "до" и "после" и загрузил их в интернет, предложив другим последовать его примеру. И тысячи людей приняли вызов. Так появился #trashtag.

Мы в AdMe.ru восхищаемся людьми, которые оставили повседневные дела и вышли на борьбу с мусором. Иногда им удается совершать настоящие подвиги.

1. Фотографии, с которых все началось

2. С пляжа в Мумбаи убрали 5 млн кг мусора

3. "Пластиковые бутылки, которые мы достали из обрыва в национальном парке Арчес"

4. "Мы с мужем привели в порядок пляж во Флориде"

5. "Я поработал всего час — и вот результат"

6. "Мы сделали мусорного снеговика"

7. "Здесь более 8 тыс. сигаретных окурков. Они отправятся на переработку"

8. "Мой жених каждый год убирает пляж на озере Эри. И с каждым годом мусора становится все меньше: в первый раз он собрал 75 мешков, сейчас — 50"

9. "Мы объехали окрестности на велосипедах и тоже кое-что собрали"

10. "Вот что нам удалось найти на маленьком местном пляже"

11. Непал не самая чистая страна. Но и там есть люди, которые не опускают руки

12. Индия без всего этого мусора выглядит совершенно по-другому

13. "Возможно, это не самое большое, что можно было сделать, но я привел в порядок территорию школы, в которой учился"

14. "Занимался каякингом и заодно собрал с поверхности воды все оставленные людьми отходы"

15. "Сегодня мы дружно вышли на уборку и собрали 44 мешка мусора"

16. "Я член волонтерской организации, занимающейся уборкой тех мест в городе, до которых обычно не доходят руки у местных властей"

17. "Я работаю в начальной школе в Японии. Сегодня мы провели 1 час, убирая мусор в окрестностях. Мы не знали о #trashtag, просто делали то, что было нужно"

18. "Сегодня я в составе команды примерно из 500 человек приводил в порядок национальный парк в Финиксе, Аризона. За 2 часа мы собрали 3,5 тонны мусора"

19. "Мы с моим псом Дизелем сегодня сделали чуточку чище небольшой участок у дороги в штате Индиана"

20. "Это парень моей тети, и он доставал мусор из гавани Ньюфаундленда в течение всего дня"

21. "Мы с детьми тоже решили внести посильный вклад в благое дело"

22. "Все это я подобрал на обочине дороги"

23. Еще один пляж в Малайзии избавлен от мусора

24. "Привели в порядок небольшой участок горной тропы в Калифорнии"

25. Манильский залив — один из самых грязных в мире. Верховный суд Филиппин издал указ о его очистке, и 27 января этим занялись тысячи добровольцев

26. "Как сотрудница национального парка, я хочу сказать огромное спасибо тем, кто делает нашу планету чуточку чище. В этой реке больше нет мусора благодаря таким, как вы. Надеюсь, #trashtag никогда не закончится"

Бонус: в России есть супергерой, который избавляет страну от мусора, — Чистомен

Расскажите нам о местах, в которых живете вы. Нужен ли им #trashtag и готовы ли вы присоединиться?