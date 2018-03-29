15 взрослых пытаются объяснить детям, кем они работают. Попробуйте отгадать, о чем идет речь
Альберт Эйнштейн считал, что самые сложные вещи можно объяснить простыми словами, да так, чтобы понял даже 6-летний ребенок. Вдохновившись этой идеей, пользователи сайта Reddit предложили друг другу отгадать, кто чем занимается. Условия просты: один описывает свои должностные обязанности так, чтобы его понял даже первоклассник, а все остальные пытаются отгадать его профессию.
Мы в AdMe.ru отобрали несколько загадок, которые позволяют по-новому взглянуть на самые привычные занятия из мира взрослых. Ответы в конце статьи!
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А вы сможете описать в комментариях свою работу так, чтобы даже школьник понял, кто вы по профессии?