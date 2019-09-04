Люди объяснили свою работу простыми словами. Так, чтобы понял 6-летний ребенок
Фотограф и диджей Артем Штанов начал необычный флешмоб. Он попросил пользователей твиттера рассказать о своей работе. Правда, это нужно было сделать так, чтобы описание деятельности не вызвало вопросов у 6-летнего ребенка в 1990 году.
Нам в AdMe.ru понравились твиты о сложных профессиях простыми словами. Предлагаем взглянуть на них и вам.
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Смогли понять, кем работают все эти люди? А как бы вы описали свою профессию 6-летнему ребенку?