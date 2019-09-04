Люди объяснили свою работу простыми словами. Так, чтобы понял 6-летний ребенок

51 7 36 14k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Фотограф и диджей Артем Штанов начал необычный флешмоб. Он попросил пользователей твиттера рассказать о своей работе. Правда, это нужно было сделать так, чтобы описание деятельности не вызвало вопросов у 6-летнего ребенка в 1990 году.

Нам в AdMe.ru понравились твиты о сложных профессиях простыми словами. Предлагаем взглянуть на них и вам.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.