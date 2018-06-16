Люди, которые могли бы давать мастер-классы по умению страдать фигней
Вы никогда не коллекционировали бесполезные навыки? То, чем вряд ли заработаете себе на безбедную старость, зато с легкостью повеселите друзей на вечеринке или коллег по офису. Герои следующей подборки могли бы стать рекордсменами в этом занятии.
AdMe.ru собрал 25 примеров того, насколько весело можно проводить свободное время.
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Наши примеры закончились, а это значит, что настало время вам делиться своими. Кто может похвастаться самым уморительным в мире навыком?
Фото на превью ReeSol / reddit, vegetabloid / reddit