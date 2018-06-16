Люди, которые могли бы давать мастер-классы по умению страдать фигней

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Вы никогда не коллекционировали бесполезные навыки? То, чем вряд ли заработаете себе на безбедную старость, зато с легкостью повеселите друзей на вечеринке или коллег по офису. Герои следующей подборки могли бы стать рекордсменами в этом занятии.

AdMe.ru собрал 25 примеров того, насколько весело можно проводить свободное время.

Кажется, теперь ясно, кто в буквальном смысле носит корону короля вечеринок

Когда желание выговориться кому-нибудь застает тебя в полном одиночестве

Когда одним нажатием кнопки реальность превращается в кошмар наяву

Тот момент когда твой палец больше похож на султана Османской империи, чем он сам

Когда хочешь быть самым крутым в своем отряде

Пожалуй, идеальная суперсила

До сих пор не можем понять, что происходит на этом фото, но ясно одно: парень старался

Когда пытаешься использовать зеленый транспорт

Ничего необычного, просто 11 Пикачу катаются на лодке, листайте дальше

Полный боекомплект

Очевидно, динозавр совершает успешный побег из Парка юрского периода

Когда взял с собой в военный поход слишком много вещей и отстал от своего легиона

«Пригласили на работу специалиста по боди-арту, вот что теперь будут видеть пациенты, приходя в себя после анестезии»

Даже у животных должен быть свой духовный лидер

Остается только один вопрос: «А что дальше?»

Пожалуй, лучшее занятие на выходные, которое только можно было придумать

Похвальная забота о тех, кто сидит сзади

Полицейские тоже умеют пошутить. Надеемся, что они делают это не на работе

Кажется, у нас есть победитель конкурса пляжных скульптур

Даже девушки иногда хотят почувствовать себя чуточку брутальнее

Внутри даже самого сурового спортсмена может скрываться ребенок. Или целая куча детей

Как захватить мир с помощью графических приложений

Мы все внутри — брутальные герои, но иногда боимся перевернуть стейк на сковородке

Когда классика идеально сочетается с современными технологиями

Когда семейный ужин явно затянулся