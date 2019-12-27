Пользователи сети рассказали всю правду о своих городах, и это совсем не то, что мы ожидали услышать

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Наверное, впервые в истории человечества основная часть населения планеты живет в городах. Посетить их все невозможно, поэтому в воображении многие из нас наделяют места, которые хотели бы посетить, самобытными чертами, на самом деле далекими от действительности.

Мы в AdMe.ru не могли пройти мимо треда на Pikabu, где пользователи поделились, с какой реальностью придется столкнуться ожиданиям каждого, кто захочет посетить их город. Предупреждаем, подборка пропитана юмором и самоиронией, разбивающей в пух и прах любые иллюзии.

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По вашему мнению, что же в этом треде по-настоящему соответствует действительности — ожидание или реальность?