Люди делятся самыми эпичными провалами из своей жизни на тематическом сайте
Пользователи тематических сайтов viedemerde и fmylife делятся своими жизненными неудачами, бедами и провалами, а другие участники сообщества решают, насколько все грустно у того или иного «победителя по жизни».
AdMe.ru собрал самые горькие пилюли, о которых тем не менее невозможно читать без улыбки. Это не слишком-то прилично по отношению к «героям» историй, но мы не смогли удержаться.
- Услышала пронзительный женский стон из спальни моего сына. Я постучалась и вошла, ожидая увидеть его, смущенного, с девицей. Оказалось, он просто побил свой максимальный рекорд в игре Flappy Bird. © fmylife
- Ходили в мебельный магазин с подругой-австралийкой. Она пока учит язык и говорит с очень сильным акцентом. Надо было видеть лицо продавца, когда она спросила, где у них «матросы, на которых можно поспать». © Vperde2
- Жена прислала мне сообщение: «Котик, ты не мог бы оставить немножко энергии для меня на вечер?» Я работаю по 60 часов в неделю, и мы уже давно не были вместе, так что я охотно согласился. Вечером пришел домой и обнаружил записку: «Спасибо, что согласился помочь сделать уборку». © fmylife
- Я наказала ученика за то, что он подделал подпись родителей. На следующий день родители написали на меня жалобу директору. Откуда ж я могла знать, что девичья фамилия матери действительно Бэтмен? © Vperde2
- Сын попросил потрогать лоб — у него вроде как температура. Лоб действительно был горячий. На нем отпечатался след от батареи. © Vperde2
- Полный радужных надежд, я сделал предложение свое девушке. Она не заплакала, не упала в обморок, она не ответила мне «нет»... Она просто спросила: «Э... А почему?» © viedemerde
- Я по жизни наивный человек, и надо мной часто подшучивают. Сегодня я опозорился в строительном магазине: друзья попросили меня купить такую дрель, чтобы делать квадратные дырки. © Vperde2
- Чтобы оправдать ужасную ошибку, которую я допустил в работе с нашими клиентами, мой начальник выдал меня за умственно отсталого, которого ему навязала ассоциация инвалидов. © Vperde2
- Сдавал экзамен и забыл взять с собой часы. Катастрофа! Звоню отцу и слезно прошу выручить. Через четверть часа папа прибегает, орет на весь университет мое имя и держит в руках... НАСТЕННЫЕ часы. Спасибо, папа. © viedemerde
- Маленькая дочка пришла с плачем и показала на ногу. Я подумала, что она ударилась, и поцеловала ей ножку. Но нет, она плакала, потому что наступила в кошачью блевотину. © Vperde2
- Сегодня не сдержалась и заплакала в автобусе из-за проблем в личной жизни. Маленький мальчик лет 6 посмотрел на меня с огромным состраданием и выдал: «Ты что, плачешь, потому что некрасивая, да?» © viedemerde
- Устроили пьяную вечеринку с кучей народа. Моя жена, будучи изрядно подшофе, словила меня в ванной, и мы бесстыдно предались любви. Спустя несколько часов она заметила меня в толпе, подошла и говорит: «О, милый, ты наконец приехал!» Кажется, я наставил рога сам себе. © viedemerde
- После операции на ухе доктор снимает мне бинты. Что-то плюхается на мое плечо. Доктор восклицает: «О господи, твое ухо!» Я падаю в обморок. А это был компресс. © Vperde2
- Я работаю на ресепшен в отеле. Сегодня клиенты написали в книге жалоб, что вода в море слишком соленая. © Vperde2
- Завтракал у прадедушки. За столом стал машинально читать этикету банки «Несквика», а там: «Выиграйте билеты на финал Кубка мира — 1998!» © viedemerde
- Друзья специально проиграли мне в стрип-покер, лишь бы я не раздевалась. © Vperde2
- Забыл сделать домашнюю работу по французскому. Но так как задание было в онлайн-учебнике, то я сказал преподавателю, что у меня вырубили интернет. Я написал ей это по e-mail. © fmylife
- В Хеллоуин дети постучали в дверь: «Конфеты! Иначе мы споем песню Джастина Бибера». У меня не оказалось конфет... © Vperde2
- Моя новая девушка решила познакомить меня со своими отцом и мачехой. Когда я приехал к ним, дверь открыла мачеха. Она удивленно спросила: «Опять ты?» Это была родная мать моей бывшей. © viedemerde
- Остановился на красный свет светофора, заметил красивую девчонку слева. Решил выпендриться и брутально сплюнуть в окно. Только вот забыл, что мое стекло было поднято... © viedemerde
- За 4 дня до свадьбы моя невеста сломала левый безымянный палец. © Vperde2
- Прибежала в больницу, куда на скорой привезли моего мужа после автокатастрофы. Он долго смотрел на меня, а потом спросил: «Кто ты?» Я была в шоке и стала горько плакать. Он смотрел на это 10 минут, а потом признался, что пошутил. © viedemerde
- Помогаю сестренке с уроками по истории. Проходим Первую мировую войну.
— Ты знаешь, кто такой Ленин?
— Да, я уже слышала его музыку. Джон, кажется?
Джон Ленин, да, именно так. © Vperde2
А вы когда-нибудь попадали в такие ситуации из разряда «нарочно не придумаешь»? Не стесняйтесь, расскажите о своем самом громком провале, воспоминание о котором заставляет вас подавить смешок.
Фото на превью Vperde2/pikabu