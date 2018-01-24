Люди делятся самыми эпичными провалами из своей жизни на тематическом сайте

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Пользователи тематических сайтов viedemerde и fmylife делятся своими жизненными неудачами, бедами и провалами, а другие участники сообщества решают, насколько все грустно у того или иного «победителя по жизни».

AdMe.ru собрал самые горькие пилюли, о которых тем не менее невозможно читать без улыбки. Это не слишком-то прилично по отношению к «героям» историй, но мы не смогли удержаться.