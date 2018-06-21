Люди, чье воображение сойдет за оружие массового поражения

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Воображение нельзя включить с помощью кнопки, но развивать его можно и нужно. Способность к выдумке делает реальный мир куда ярче и интереснее, а умелое пользование этим «навыком» способно принести уйму радости как вам самим, так и окружающим вас людям. Главное в этом деле — знать, когда нужно остановиться.

AdMe.ru собрал 17 человек, чья неуемная, неугомонная фантазия вывела абсурд на новый уровень.

1. «Только представьте себе на минуточку Тора, но не с его молотом, а с обычным молотком»

2. Добивка к абсурдному предположению не подкачала

3. Когда понимаешь, что вполне могла бы оказаться на ее месте

4. «Ребята, преступление раскрыто, расходимся»

5. «Вы представляете, как бы сногсшибательно мы все выглядели 600 лет назад?»

6. Конспирологи нервно курят в сторонке

7. «Когда менеджер подходит к недовольному клиенту и повторяет те же самые слова, которые ты только что ему сам говорил»

8. «Что это за порода собак такая? Мне кажется, что если я с ними заговорю, то они мало того что заговорят в ответ, так еще и сделают это загадками»

9. Вполне себе логичная догадка

10. «Когда жизнь ставит тебе одну преграду за другой, но тебя так просто не остановить»

11. Вносите нобелевку

12. «Когда ты шагаешь по улице и видишь у чьего-то дома кошку»

13. Даже по такому поводу найдется комментарий за 200

14. «Боже, брат, что они с тобой сделали?»

15. Верблюд справа: «Ну так, может, и мы...», верблюд слева: «Нет»

16. Последствия повышения цен на бензин

17. И их было уже не остановить...

Насколько у вас богатая фантазия по шкале от 1 до Джоан Роулинг?