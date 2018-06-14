Короли переписки живут среди нас, и вот веские тому доказательства
Некоторые люди при помощи юмора, приправленного капелькой сарказма, способны превратить самую обычную СМС-переписку в настоящий стендап. Для этой статьи мы нашли искрометные шедевры настоящих гениев, у которых всем нам стоит немного поучиться.
AdMe.ru нашел 19 доказательств того, что, хотя жизнь и полна забот и хлопот, чувство юмора однозначно делает их немного приятнее.
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Фото на превью jul_iss/twitter.com