Комментарии от гуру остроумия и сарказма, которые попали в яблочко

Огромная благодарность тем людям, которые пишут забавные комментарии в интернете и тем самым поднимают нам, обычным читателям, настроение. Именно такие случаи мы и собрали в этой статье. Так что если вы хотите посмотреть на вечное противостояние любителей айфонов и андроидов, а также узнать, как обменять аквариум на 24 кг шоколада, то милости просим.

Мы в AdMe.ru собрали для вас все самое крутое и смешное, так что давайте веселиться вместе.

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Может, у вас тоже есть комментарии, которые рассмешили вас больше всего? Поделитесь с нами!

Фото на превью Liqbez / pikabu

23 На склад!
1 Комментарии

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