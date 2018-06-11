Когда фантазия и юмор — ваш конек, можно справиться с любым препятствием

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Если у вас что-то не получается, не стоит расстраиваться. Всегда есть люди, которые смотрят на мир немного иначе. И когда вы не можете сосредоточиться на работе или ваш телефон постоянно разряжается, выход есть. Персонажи этой статьи придумали невозможное и воплотили это в жизнь.

AdMe.ru собрал для вас фотографии людей, которые смогли не просто объединить креатив и юмор, но сделали это с особым шармом.

Признание проблемы — первый шаг на пути к ее решению

«Не говорите со мной. Я не контролирую себя, так что буду говорить с вами 3 часа и ничего не сделаю в итоге. Спасибо, люблю вас».

Нет миксера? Не проблема, если есть ножницы и дрель

Сломался подстаканник или его старый дизайн вас не устраивает? Не беда, если есть изолента

Костер с YouTube намного безопаснее настоящего, особенно когда его разводят дети

«Мой брат-близнец сделал фото для выпускного альбома за нас обоих, когда я заболел»

Если вам страшно ездить на гироскутере, то это можно легко исправить

Когда забыл штатив, но вокруг много деревьев

Когда не готов расставаться с любимой кружкой и готов сделать все ради нее!

Приятное с полезным выглядит так: и огород вскопал, и на гитаре поиграл

«На городской свалке живут бомжи, которые оказались весьма находчивыми. Издалека плюшевая собака кажется очень даже настоящей»

Экономвариант бассейна: зачем платить больше?

Корейские строители надевают защитные пленки на рядом стоящие машины, чтобы они не запылились

Все свое ношу с собой

Пакет с пакетами — прошлый век. Новый тренд — пакет из пакетов

Когда нужно срочно зарядить телефон, в голову приходят самые изящные решения

Безопасность прежде всего

Окно в окне. И ничего страшного, что стекла нет

Нарисовать идеальный круг мышкой? Понадобятся только пять рублей

Так выглядит встреча прошлого века с новым

Чтобы все держалось и ничего не потерялось

Когда после ремонта осталась лишняя дверь, а выкидывать жалко

Охлаждающие подставки под ноутбук — для слабаков

Когда не хочешь заболеть, но в офисе очень жарко

«Мой шестилетний брат боится монстров в окне. Мы повесили защиту — Мейса Винду!»

Купить новый пульт? И так сойдет

А как вы справляетесь с подобными трудностями?