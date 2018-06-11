Когда фантазия и юмор — ваш конек, можно справиться с любым препятствием
Если у вас что-то не получается, не стоит расстраиваться. Всегда есть люди, которые смотрят на мир немного иначе. И когда вы не можете сосредоточиться на работе или ваш телефон постоянно разряжается, выход есть. Персонажи этой статьи придумали невозможное и воплотили это в жизнь.
AdMe.ru собрал для вас фотографии людей, которые смогли не просто объединить креатив и юмор, но сделали это с особым шармом.
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Фото на превью marcus6096/twitter