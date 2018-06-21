Кажется, мы нашли претендента на звание лучшего папы в мире. Только посмотрите, во что он превратил старый подвал
Помните, как детьми мы сильно хотели иметь какое-нибудь свое жилище? Уютный домик, маленькое укромное местечко, где можно спрятаться от всего большого и взрослого и побыть в волшебном мире детства. Отец и муж с золотыми руками мистер Фитц исполнил мечту миллионов и самостоятельно построил сказочный домик для своих детей: кому на зависть, а кому на восхищение. Нам лично — на то и на другое.
AdMe.ru делится с вами творением номинанта на звание лучшего отца всех времен.
Можете поверить, что недавно на месте этого шедевра был подвал под лестницей, темный и сырой, забитый всяким хламом? Но с помощью умелых рук и фантазии он превратился не просто в игровую комнату, а в настоящий дом для развлечений, как в лучших мультфильмах и сказках. Гарри Поттер, увидев это, смахнул бы слезу.
Отец 4-летней девочки, годовалого мальчика и еще одного не родившегося пока ребенка вдохновился на создание игровой комнаты, где дети могли бы устраивать чаепитие для своих кукол и плюшевых медведей, приводить в гости друзей. Мистер Фитц уже переделал кухню и полы в доме, но для детей хотел создать что-то особенное.
Строительство домика начиналось с мозгового штурма и подбора материалов.
Хотелось брать только лучшее, но настоящая кедровая черепица стоила недешево, поэтому пришлось импровизировать.
Сложнее всего было работать с внутренней отделкой. Угловатое пространство нужно было обшить гипсокартоном. Много грязи, пыли и хлопот, зато какой результат!
Старшая дочь не осталась в стороне и помогала отцу красить стены, даже неплохо справлялась с лобзиком.
Теперь мистер Фитц называет игровую комнату своей любимой частью дома. Он и сам не прочь отдохнуть там после плодотворной работы и пропустить чашечку чего-нибудь покрепче. Но это только для красивого кадра, конечно: когда дети принесут сюда свои игрушки, никакого пива не будет.
Когда все было готово, дети тут же облюбовали свою новую игровую. Старшая дочь неистово бегала по лестнице и переносила игрушки.
Так много места. Нужны новые игрушки. Много новых игрушек.
Ну а теперь можно устроить чаепитие.
Пользователи сети оставили много восхищенных комментариев мистеру Фитцу, присуждали ему звание «отец года» и вспоминали свое детство
«Мой отец превратил шкаф в космический корабль для меня. Это было более 35 лет назад, и я с трепетом вспоминаю об этом».omgwtfhuh
«Через много лет, после подростковой тоски и после того, как они съедут от вас и создадут свою семью, они с благодарностью вспомнят, что вы для них сделали. Мои родители тоже очень много сделали для меня. Жаль, что я осознал это слишком поздно».iwasxyzzybeforeyouwereborn
«Все, я собираюсь за покупками. Спасибо, своим примером вы повысили мои требования к себе как к отцу, надеюсь, моим детям тоже понравится такая комната. Осталось только найти дом, где я могу это сделать».mynameisminerva
После успеха игровой комнаты в сети отец с золотыми руками поделился семейным фото на фоне своего творения. На снимке появилась беременная жена. Так выглядит счастливая женщина, которой чертовски повезло с мужем.
В детстве мы не осознаем, как стараются для нас наши родители, понимание приходит с возрастом. Давайте вспомним о счастливых моментах детства?
Фото на превью mr5drums/imgur