Кажется, мы нашли претендента на звание лучшего папы в мире. Только посмотрите, во что он превратил старый подвал

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Помните, как детьми мы сильно хотели иметь какое-нибудь свое жилище? Уютный домик, маленькое укромное местечко, где можно спрятаться от всего большого и взрослого и побыть в волшебном мире детства. Отец и муж с золотыми руками мистер Фитц исполнил мечту миллионов и самостоятельно построил сказочный домик для своих детей: кому на зависть, а кому на восхищение. Нам лично — на то и на другое.

AdMe.ru делится с вами творением номинанта на звание лучшего отца всех времен.

Можете поверить, что недавно на месте этого шедевра был подвал под лестницей, темный и сырой, забитый всяким хламом? Но с помощью умелых рук и фантазии он превратился не просто в игровую комнату, а в настоящий дом для развлечений, как в лучших мультфильмах и сказках. Гарри Поттер, увидев это, смахнул бы слезу.

Отец 4-летней девочки, годовалого мальчика и еще одного не родившегося пока ребенка вдохновился на создание игровой комнаты, где дети могли бы устраивать чаепитие для своих кукол и плюшевых медведей, приводить в гости друзей. Мистер Фитц уже переделал кухню и полы в доме, но для детей хотел создать что-то особенное.

Строительство домика начиналось с мозгового штурма и подбора материалов.

Хотелось брать только лучшее, но настоящая кедровая черепица стоила недешево, поэтому пришлось импровизировать.

Сложнее всего было работать с внутренней отделкой. Угловатое пространство нужно было обшить гипсокартоном. Много грязи, пыли и хлопот, зато какой результат!

Старшая дочь не осталась в стороне и помогала отцу красить стены, даже неплохо справлялась с лобзиком.

Теперь мистер Фитц называет игровую комнату своей любимой частью дома. Он и сам не прочь отдохнуть там после плодотворной работы и пропустить чашечку чего-нибудь покрепче. Но это только для красивого кадра, конечно: когда дети принесут сюда свои игрушки, никакого пива не будет.

Когда все было готово, дети тут же облюбовали свою новую игровую. Старшая дочь неистово бегала по лестнице и переносила игрушки.

Так много места. Нужны новые игрушки. Много новых игрушек.

Ну а теперь можно устроить чаепитие.

Пользователи сети оставили много восхищенных комментариев мистеру Фитцу, присуждали ему звание «отец года» и вспоминали свое детство

«Мой отец превратил шкаф в космический корабль для меня. Это было более 35 лет назад, и я с трепетом вспоминаю об этом». omgwtfhuh

«Через много лет, после подростковой тоски и после того, как они съедут от вас и создадут свою семью, они с благодарностью вспомнят, что вы для них сделали. Мои родители тоже очень много сделали для меня. Жаль, что я осознал это слишком поздно». iwasxyzzybeforeyouwereborn

«Все, я собираюсь за покупками. Спасибо, своим примером вы повысили мои требования к себе как к отцу, надеюсь, моим детям тоже понравится такая комната. Осталось только найти дом, где я могу это сделать». mynameisminerva

После успеха игровой комнаты в сети отец с золотыми руками поделился семейным фото на фоне своего творения. На снимке появилась беременная жена. Так выглядит счастливая женщина, которой чертовски повезло с мужем.

В детстве мы не осознаем, как стараются для нас наши родители, понимание приходит с возрастом. Давайте вспомним о счастливых моментах детства?