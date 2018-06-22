Каждый из нас уникален, но есть вещи, которые делают все без исключения

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В мире живет более 7 млрд людей, и все мы разные, начиная от внешнего вида и заканчивая личными особенностями. Но, несмотря на все разнообразие рас, национальностей, традиций и привычек есть вещи, которые все мы делаем одинаково, иногда даже не осознавая, как сильно мы похожи.

AdMe.ru собрал моменты из жизни, в которых каждый узнает себя. Ну или почти каждый.

Мы открываем холодильник снова и снова, надеясь, что магическим образом там что-то вдруг появилось

Мы уменьшаем звук автомагнитолы за рулем, когда паркуемся

Мы включаем телевизор для фонового шума, чтобы не чувствовать себя одинокими, пока торчим в телефоне

Мы ускоряем шаг, чтобы обогнать человека, идущего рядом с нами на одной скорости

В порыве ярости кидаем телефон, а потом бежим смотреть, все ли с ним хорошо

Снимаем 3D-очки во время просмотра фильма, чтобы увидеть разницу

Иногда забываем, что подключили наушники к ноутбуку. И вот так это выглядит, когда мы резко встаем и идем

В папке «Мои любимые песни» всегда есть «Самые любимые» и еще «Прям самые любимые»

Когда у нас нет настроения, мы отвечаем короткими фразами

Когда люди просят поделиться с ними конфетой, мы даем конфету того вкуса, который не любим

Выбирая тот или иной продукт в магазине, мы берем вещь с заднего ряда, потому что нам кажется, что с теми, что впереди, что-то не так

Иногда мы разговариваем сами с собой или с предметами

Проснувшись ночью, мы бежим в туалет и обратно очень быстро, чтобы не потерять сон

Половину фильма вспоминаем, где мы видели этого актера раньше

У каждого из нас иногда начинается паника, когда мы не можем снять кольцо с пальца

Произносим одно и то же слово снова и снова, и тогда в итоге нам кажется, что такого слова вообще не существует

Удаляем одно «ха» из нашего «Ахахаха», потому что нам кажется, что это уже перебор

Если замечаем, что кто-то смотрит в наш телефон, жмем «На главную» и потом не знаем, что делать дальше

Lads, even Beyonce clocks wha Jay Z is doin on his phone. Even Jay Z cant have a few nudes sent to him. Sly init mate pic.twitter.com/XfHPZlm6g4 — Condescending (@BadlyCondisendn) November 9, 2014

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