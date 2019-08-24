Парень попросил влюбленных показать, как они фотографируют друг друга. Похоже, девушки слегка недовольны

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Вряд ли блогер @aleeomo ждал такой бурной реакции, когда опубликовал в своем твиттере пост с фотографиями парня и девушки. Парочка сделала снимки друг друга в одном и том же кафе, но вот беда: юноша выглядел практически идеально, а его спутница была поймана в довольно неловкий момент. В скором времени выяснилось, что она вовсе не одинока в своем несчастье: читательницы твиттера развернули в комментариях настоящий флешмоб под названием «Вот как я фотографирую своего парня, а вот как он фотографирует меня».