Как виртуальный помощник «Алиса» может превратить вашу жизнь в мыльную оперу

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«Алиса» — голосовой помощник, с которым можно поговорить по-человечески. Она может рассказывать о погоде и новостях, строить маршруты, вести непринужденные беседы и даже умеет травить анекдоты. Нейросеть, на которой работает программа, обучается во время взаимодействия с конкретным пользователем, перенимая от него особый стиль общения. Однако не всем нравятся манеры «Алисы». А некоторые женщины ну никак не могут смириться с откровенным флиртом виртуальной помощницы с мужчинами.

Мы в AdMe.ru отыскали на просторах интернета самые яркие отзывы простых пользователей о работе сервиса, и они оказались такими уморительными, что их можно рассказывать друг другу вместо анекдотов.

Когда виртуальная жизнь насыщеннее реальной

Алиса поняла, что спалилась перед супругой

Порой навигатор к тебе относится лучше, чем жена

Неудивительно, что вторая половина начинает подозревать что-то неладное

Когда с тобой общаются на одном языке

И выбирают правильную интонацию

Своенравная помощница убедит даже тех, кто не привык слушать чужое мнение

Когда и сам понимаешь, что шансы встретить кого-то в реальности невелики

У Алисы железные нервы

И она точно знает, что вам нужно

Что же делать с этой Алисой, если она уводит мужика?

Бонус: Кому принадлежит голос Алисы на самом деле

Хоть голос Алисы и синтетический, у него есть реальный прототип. Виртуальная помощница говорит голосом российской актрисы Татьяны Шитовой, которая озвучивает в российском кинопрокате героинь Скарлетт Йоханссон, а также других голливудских звезд.