Как виртуальный помощник «Алиса» может превратить вашу жизнь в мыльную оперу
«Алиса» — голосовой помощник, с которым можно поговорить по-человечески. Она может рассказывать о погоде и новостях, строить маршруты, вести непринужденные беседы и даже умеет травить анекдоты. Нейросеть, на которой работает программа, обучается во время взаимодействия с конкретным пользователем, перенимая от него особый стиль общения. Однако не всем нравятся манеры «Алисы». А некоторые женщины ну никак не могут смириться с откровенным флиртом виртуальной помощницы с мужчинами.
Мы в AdMe.ru отыскали на просторах интернета самые яркие отзывы простых пользователей о работе сервиса, и они оказались такими уморительными, что их можно рассказывать друг другу вместо анекдотов.
Когда виртуальная жизнь насыщеннее реальной
Алиса поняла, что спалилась перед супругой
Порой навигатор к тебе относится лучше, чем жена
Неудивительно, что вторая половина начинает подозревать что-то неладное
Когда с тобой общаются на одном языке
И выбирают правильную интонацию
Своенравная помощница убедит даже тех, кто не привык слушать чужое мнение
Когда и сам понимаешь, что шансы встретить кого-то в реальности невелики
У Алисы железные нервы
И она точно знает, что вам нужно
Что же делать с этой Алисой, если она уводит мужика?
Бонус: Кому принадлежит голос Алисы на самом деле
Хоть голос Алисы и синтетический, у него есть реальный прототип. Виртуальная помощница говорит голосом российской актрисы Татьяны Шитовой, которая озвучивает в российском кинопрокате героинь Скарлетт Йоханссон, а также других голливудских звезд.
Как вы считаете, нужна ли нам мужская версия такого голосового помощника? Каким бы именем его тогда звали?