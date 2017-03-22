Как никогда не проигрывать в крестики-нолики
Мы все играли в детстве в крестики-нолики и завидовали тем, кто умудрялся с легкостью побеждать. Кто бы мог подумать, что есть пара простых приемов, с помощью которых так легко выиграть!
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Вариант 1
Шаг 1. Ваш ход. Ставите крестик в любой угол.
Шаг 2. Противник ставит нолик в любой угол.
Шаг 3. Ваш ход. Ставите крестик в любой свободный угол.
Шаг 4. Противник защищается.
Шаг 5. Ваш ход. Ставите крестик в другой свободный угол. Вне зависимости от хода противника вы победитель!
Вариант 2
Шаг 1. Ваш ход. Ставите крестик в любой угол.
Шаг 2. Противник ставит нолик в середину.
Шаг 3. Ваш ход. Ставите новый крестик в угол по диагонали напротив первого.
Шаг 4. Если противник ставит нолик в углу, у вас есть шанс выиграть.
Шаг 5. Вы ставите крестик так, чтобы заблокировать противника. Вне зависимости от следующего хода противника вы снова победитель!
Вариант 3
Шаг 1. Ваш ход. Ставите крестик в середину.
Шаг 2. Если противник ставит нолик наверху в середине, у вас есть шанс выиграть.
Шаг 3. Ваш ход. В правом нижнем углу ставите крестик.
Шаг 4. Противник защищается.
Шаг 5. Ваш ход. Ставите крестик, закрывая ход противнику и обеспечивая себя победой вне зависимости от хода противника.