Как изменилась наша жизнь за 10–15 лет

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Кажется, что 2003 год был совсем недавно, а ведь прошло целых 15 лет. События развиваются постепенно, но, если взять и обернуться назад, вспомнить, как это было тогда, сравнить с тем, что имеем сейчас, — разница получается колоссальная. Сегодня, кажется, нас уже трудно чем-то удивить.