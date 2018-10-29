Как изменилась наша жизнь за 10–15 лет

Кажется, что 2003 год был совсем недавно, а ведь прошло целых 15 лет. События развиваются постепенно, но, если взять и обернуться назад, вспомнить, как это было тогда, сравнить с тем, что имеем сейчас, — разница получается колоссальная. Сегодня, кажется, нас уже трудно чем-то удивить.

AdMe.ru сгенерировал подборку перемен, произошедших с нами за последние 15 лет, чтобы вы оглянулись и в очередной раз удивились, как быстро летит время.

Еда

Мусор

Занятие спортом

Макияж

Анкета

Телефоны

Письма

Музеи

Фотографии

Навигатор

Дом

Свадебные фото

«Зачарованные»

Игрушки

Офис мечты

Кроссовки

Концерты

Карьера

«Форсаж»

А какие значительные изменения вы заметили? Поделитесь в комментариях!

Фото на превью Sarbanes_Foxy / reddit

2 На склад!
8 Комментарии
  • 29 октября 2018
  • 8
  • 6007

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