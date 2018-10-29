Как изменилась наша жизнь за 10–15 лет
Кажется, что 2003 год был совсем недавно, а ведь прошло целых 15 лет. События развиваются постепенно, но, если взять и обернуться назад, вспомнить, как это было тогда, сравнить с тем, что имеем сейчас, — разница получается колоссальная. Сегодня, кажется, нас уже трудно чем-то удивить.
AdMe.ru сгенерировал подборку перемен, произошедших с нами за последние 15 лет, чтобы вы оглянулись и в очередной раз удивились, как быстро летит время.
Еда
Мусор
Занятие спортом
Макияж
Анкета
Телефоны
Письма
Музеи
Фотографии
Навигатор
Дом
Свадебные фото
«Зачарованные»
Игрушки
Офис мечты
Кроссовки
Концерты
Карьера
«Форсаж»
А какие значительные изменения вы заметили? Поделитесь в комментариях!
Фото на превью Sarbanes_Foxy / reddit