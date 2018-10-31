Как сделать себе губы Анджелины Джоли, не прибегая к хирургии и макияжу

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Нечасто встретишь девушек, довольных размером своих губ. Но если для совершенства вам не хватает совсем чуть-чуть, то наши способы очень даже подойдут. Главное - убедитесь, что у вас нет аллергии на используемые ингредиенты, и не проводите процедуры, если на губах есть высыпания.

AdMe.ru надеется, что наши советы помогут вам добиться желаемого эффекта в кратчайшие сроки.

Избавьтесь от лишней кожи при помощи зубной щетки или махрового полотенца

Что понадобится: зубная щетка;

махровое полотенце. Чтобы придать губам нужный объем, начните с пилинга, который можно провести как при помощи зубной щетки, так и грубым махровым полотенцем. Мягко массируйте губы круговыми движениями, без надавливания. Если вы выбрали полотенце, то смочите его теплой водой. Проводите процедуру примерно 2 минуты. Не используйте мочалку для тела: ею вы можете повредить нежную кожу.

Сделайте маску из розовой воды с глицерином

Что понадобится: розовая вода (инструкция, как ее приготовить, здесь);

глицерин. Для придания губам притягательной припухлости сделайте увлажняющую маску. Розовая вода избавит кожу от загрязнения и въевшейся помады, а глицерин быстро вернет коже губ свежий вид. Разведите в емкости розовую воду и глицерин в пропорции 1:1 и оставьте на губах на пару часов.

Вотрите в губы кокосовое масло

Что понадобится: 1 ч. л. кокосового масла. Перед выходом натрите губы кокосовым маслом. Из-за содержания в нем большого количества витамина Е ваши губы станут визуально больше. Не забудьте аккуратно удалить перед его нанесением макияж. Также кокосовое масло обладает антибактериальным и антимикробным свойствами, что положительно скажется на здоровье ваших губ.

Проведите по коже губ кусочком свежего имбиря

Что понадобится: нарезанный свежий имбирь. Чтобы быстро увеличить объем губ, необходимо спровоцировать прилив крови к ним. Кто-то использует для этих целей острый перец, но намного эффективнее приложить маленький кусочек свежего имбиря. Аккуратно пройдитесь им как помадой и дайте немного засохнуть. Смойте и нанесите макияж. Главное — убедиться, что у вас нет на имбирь аллергии.

Перед душем нанесите на губы толстый слой вазелина и не смывайте его

Что понадобится: вазелин. Чтобы эффект от вазелина держался дольше, нанесите на губы большое количество средства и примите горячий душ. Пар поможет вазелину сделать губы более гладкими, визуально их увеличивая. После душа не забудьте удалить излишки вазелина.

Подержите между губами пакетик зеленого чая

Что понадобится: использованный пакетик зеленого чая. Поместите свежий пакетик в чашку, дождитесь, пока он заварится, выньте, немного остудите и сожмите его между губами. Подержите минимум 3 минуты. З это время кожа губ впитает все полезные вещества. Такой простой трюк придаст вашим губам блеск и эффект объема (главное — не применяйте этот способ, если до того вы воспользовались помадой).

Бонус: регулярно выполняйте дыхательные упражнения