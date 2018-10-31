Как сделать себе губы Анджелины Джоли, не прибегая к хирургии и макияжу
Нечасто встретишь девушек, довольных размером своих губ. Но если для совершенства вам не хватает совсем чуть-чуть, то наши способы очень даже подойдут. Главное - убедитесь, что у вас нет аллергии на используемые ингредиенты, и не проводите процедуры, если на губах есть высыпания.
AdMe.ru надеется, что наши советы помогут вам добиться желаемого эффекта в кратчайшие сроки.
Избавьтесь от лишней кожи при помощи зубной щетки или махрового полотенца
Что понадобится:
- зубная щетка;
- махровое полотенце.
Чтобы придать губам нужный объем, начните с пилинга, который можно провести как при помощи зубной щетки, так и грубым махровым полотенцем. Мягко массируйте губы круговыми движениями, без надавливания. Если вы выбрали полотенце, то смочите его теплой водой. Проводите процедуру примерно 2 минуты. Не используйте мочалку для тела: ею вы можете повредить нежную кожу.
Сделайте маску из розовой воды с глицерином
Что понадобится:
- розовая вода (инструкция, как ее приготовить, здесь);
- глицерин.
Для придания губам притягательной припухлости сделайте увлажняющую маску. Розовая вода избавит кожу от загрязнения и въевшейся помады, а глицерин быстро вернет коже губ свежий вид. Разведите в емкости розовую воду и глицерин в пропорции 1:1 и оставьте на губах на пару часов.
Вотрите в губы кокосовое масло
Что понадобится:
- 1 ч. л. кокосового масла.
Перед выходом натрите губы кокосовым маслом. Из-за содержания в нем большого количества витамина Е ваши губы станут визуально больше. Не забудьте аккуратно удалить перед его нанесением макияж. Также кокосовое масло обладает антибактериальным и антимикробным свойствами, что положительно скажется на здоровье ваших губ.
Проведите по коже губ кусочком свежего имбиря
Что понадобится:
- нарезанный свежий имбирь.
Чтобы быстро увеличить объем губ, необходимо спровоцировать прилив крови к ним. Кто-то использует для этих целей острый перец, но намного эффективнее приложить маленький кусочек свежего имбиря. Аккуратно пройдитесь им как помадой и дайте немного засохнуть. Смойте и нанесите макияж. Главное — убедиться, что у вас нет на имбирь аллергии.
Перед душем нанесите на губы толстый слой вазелина и не смывайте его
Что понадобится:
- вазелин.
Чтобы эффект от вазелина держался дольше, нанесите на губы большое количество средства и примите горячий душ. Пар поможет вазелину сделать губы более гладкими, визуально их увеличивая. После душа не забудьте удалить излишки вазелина.
Подержите между губами пакетик зеленого чая
Что понадобится:
- использованный пакетик зеленого чая.
Поместите свежий пакетик в чашку, дождитесь, пока он заварится, выньте, немного остудите и сожмите его между губами. Подержите минимум 3 минуты. З это время кожа губ впитает все полезные вещества. Такой простой трюк придаст вашим губам блеск и эффект объема (главное — не применяйте этот способ, если до того вы воспользовались помадой).
Бонус: регулярно выполняйте дыхательные упражнения
Чтобы ваши губы приобрели очаровательную припухлость надолго, мы рекомендуем регулярно выполнять гимнастику для губ, направленную на их увеличение. Расслабьте губы и резко выдохните воздух. Затем напрягите мышцы вокруг рта. Чередуйте примерно 10 раз. Подсмотреть, как это делается, можно здесь.
Фото на превью The Tourist / Spyglass Entertainment, Luhhsetty / youtube