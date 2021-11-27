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Как будут выглядеть 10 знакомых с детства мультяшных героев, если за них возьмется Disney

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Все мы нежно любим отечественную мультипликацию, ведь добрые персонажи и харизматичные злодеи знакомы нам с детства. Но что бы случилось, если бы наши любимые отечественные мультфильмы перерисовали на свой манер, к примеру, Pixar или Disney? Благодаря блогеру Денису Ширяеву, который в своем Telegram-канале тоже озадачился этим вопросом, мы знаем, что менее обаятельными они бы точно не стали.

Денис прогнал портреты мультяшных героев через нейросеть. С его разрешения мы в AdMe.ru публикуем получившиеся работы.

Мама Римма («Простоквашино»)

Незнайка («Незнайка на Луне»)

Маугли («Маугли»)

Забава («Летучий корабль»)

Карлсон («Малыш и Карлсон»)

Снежная королева («Снежная королева»)

Принцесса («Бременские музыканты»)

Хоккеист («Шайбу! Шайбу!»)

Бортмеханик Зеленый («Тайна третьей планеты»)

Атаманша («Бременские музыканты»)

Какие персонажи вам нравятся больше: оригинальные или обновленные?

Фото на превью Снежная королева / Союзмультфильм, Denis Shiryaev IT / Telegram
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