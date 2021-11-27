Как будут выглядеть 10 знакомых с детства мультяшных героев, если за них возьмется Disney

Все мы нежно любим отечественную мультипликацию, ведь добрые персонажи и харизматичные злодеи знакомы нам с детства. Но что бы случилось, если бы наши любимые отечественные мультфильмы перерисовали на свой манер, к примеру, Pixar или Disney? Благодаря блогеру Денису Ширяеву, который в своем Telegram-канале тоже озадачился этим вопросом, мы знаем, что менее обаятельными они бы точно не стали.