Как будут выглядеть 10 знакомых с детства мультяшных героев, если за них возьмется Disney
Все мы нежно любим отечественную мультипликацию, ведь добрые персонажи и харизматичные злодеи знакомы нам с детства. Но что бы случилось, если бы наши любимые отечественные мультфильмы перерисовали на свой манер, к примеру, Pixar или Disney? Благодаря блогеру Денису Ширяеву, который в своем Telegram-канале тоже озадачился этим вопросом, мы знаем, что менее обаятельными они бы точно не стали.
Денис прогнал портреты мультяшных героев через нейросеть. С его разрешения мы в AdMe.ru публикуем получившиеся работы.
Мама Римма («Простоквашино»)
Незнайка («Незнайка на Луне»)
Маугли («Маугли»)
Забава («Летучий корабль»)
Карлсон («Малыш и Карлсон»)
Снежная королева («Снежная королева»)
Принцесса («Бременские музыканты»)
Хоккеист («Шайбу! Шайбу!»)
Бортмеханик Зеленый («Тайна третьей планеты»)
Атаманша («Бременские музыканты»)
Какие персонажи вам нравятся больше: оригинальные или обновленные?
Фото на превью Снежная королева / Союзмультфильм, Denis Shiryaev IT / Telegram
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