Интровертам нелегко с людьми, и вот 20 примеров того, как они упрощают себе жизнь
Вы больше любите сидеть дома и общаться только с самыми близкими друзьями, а не ходить по вечеринкам и находиться в толпе? В мире немало людей чувствуют себя так же, поэтому появляется уйма изобретений и шуток, которые можно оправдать большим количеством интровертов вокруг.
AdMe.ru подобрал для вас 20 примеров того, как интроверты пытаются сделать свою жизнь более легкой.
20. Лавочки-стулья, сидя на которых случайно не столкнешься взглядом с незнакомцем
19. Рабочее место интроверта
«Не беспокоить! Сегодня работаю в очень жестком графике. Исключения допустимы только в случае чрезвычайных ситуаций. Список таких ситуаций:
1. Вы в огне, и я единственный, кто может вытащить вас из него?
2. Я нахожусь посреди пожара и не осознаю этого?
3. Произошло второе пришествие?
Часто задаваемые вопросы:
В: Как дела? О: Хорошо.
В: Над чем работаешь? О: Над всякими вещами.
В: Как поживают всякие вещи? О: См. ответ № 1.
В: Дельфины спят? О: Да, они млекопитающие, они спят.
Хорошего дня!»
18. «Я видел мини-машинки на 2 места, но интроверт-вариант на одно место вижу впервые»
17. Как решать вопросы без лишних разговоров
«Если в этом туалете нужно убрать, дайте карточку любому из наших сотрудников».
16. И никто не мешает наслаждаться плаванием
15. Чтобы уж точно никто не подсел
14. Когда не любишь людей, но на пляже отдохнуть хочется
13. Если никак не получается побыть одному, в ход идет тяжелая артиллерия
12. В банке тоже есть места для интровертов
11. Коворкинг для одного
10. Биплан, в котором нет мест для других
9. Где никто не найдет
8. Работа колеса в тестовом режиме — рай для интроверта
7. Идеальный отдых — никого рядом, бассейн, гамак
6. Тротуар для мизантропа
5. Самое любимое сиденье в метро
4. Кондуктор решил отдохнуть от людей
3. Чтобы есть в полном одиночестве, даже если заставил себя выйти из дома
2. А если хочется найти друзей, поможет это
«Зона „Подружись с незнакомцем“.
Посмотрите друг на друга.
Скажите „Привет“, нажмите, чтобы высказать предложения.
Больше не незнакомцы».
1. И бонус, который поймет каждый интроверт!
А вы причисляете себя к интровертам? Если да, то что из вышеперечисленного облегчило бы вам жизнь?
Фото на превью AnIntrovertGirl / Imgur