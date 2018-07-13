Интровертам нелегко с людьми, и вот 20 примеров того, как они упрощают себе жизнь

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Вы больше любите сидеть дома и общаться только с самыми близкими друзьями, а не ходить по вечеринкам и находиться в толпе? В мире немало людей чувствуют себя так же, поэтому появляется уйма изобретений и шуток, которые можно оправдать большим количеством интровертов вокруг.

AdMe.ru подобрал для вас 20 примеров того, как интроверты пытаются сделать свою жизнь более легкой.

20. Лавочки-стулья, сидя на которых случайно не столкнешься взглядом с незнакомцем

19. Рабочее место интроверта

«Не беспокоить! Сегодня работаю в очень жестком графике. Исключения допустимы только в случае чрезвычайных ситуаций. Список таких ситуаций: 1. Вы в огне, и я единственный, кто может вытащить вас из него? 2. Я нахожусь посреди пожара и не осознаю этого? 3. Произошло второе пришествие? Часто задаваемые вопросы: В: Как дела? О: Хорошо. В: Над чем работаешь? О: Над всякими вещами. В: Как поживают всякие вещи? О: См. ответ № 1. В: Дельфины спят? О: Да, они млекопитающие, они спят. Хорошего дня!»

18. «Я видел мини-машинки на 2 места, но интроверт-вариант на одно место вижу впервые»

17. Как решать вопросы без лишних разговоров

«Если в этом туалете нужно убрать, дайте карточку любому из наших сотрудников».

16. И никто не мешает наслаждаться плаванием

15. Чтобы уж точно никто не подсел

14. Когда не любишь людей, но на пляже отдохнуть хочется

13. Если никак не получается побыть одному, в ход идет тяжелая артиллерия

12. В банке тоже есть места для интровертов

11. Коворкинг для одного

10. Биплан, в котором нет мест для других

9. Где никто не найдет

8. Работа колеса в тестовом режиме — рай для интроверта

7. Идеальный отдых — никого рядом, бассейн, гамак

6. Тротуар для мизантропа

5. Самое любимое сиденье в метро

4. Кондуктор решил отдохнуть от людей

3. Чтобы есть в полном одиночестве, даже если заставил себя выйти из дома

2. А если хочется найти друзей, поможет это

«Зона „Подружись с незнакомцем“. Посмотрите друг на друга. Скажите „Привет“, нажмите, чтобы высказать предложения. Больше не незнакомцы».

1. И бонус, который поймет каждый интроверт!

А вы причисляете себя к интровертам? Если да, то что из вышеперечисленного облегчило бы вам жизнь?