Интернет-пользователи поделились фотографиями птиц, которые прилетают к ним каждый день

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Жизнь офисного работника может быть ох какой скучной. Поэтому многие ищут любые развлечения, чтобы разбавить пресные будни. На сайте reddit везунчики опубликовали фотографии пернатых друзей, которые каждый день прилетают к их окнам, чтобы проведать своего любимого человека. AdMe.ru собрал 10 снимков птиц, которые следят за работой людей. Может, это такой новый способ проверки от начальства? Кстати, в конце для вас — неожиданный бонус.

Все началось вот с этой фотографии: «Я работаю в офисе на 10-м этаже. Это мой друг, который прилетает ко мне каждый день»

К некоторым фотографиям нашлись весьма забавные комментарии. Вот один из них:

«Твой босс выглядит недовольным» ndemerson / reddit.com

Пост быстро набрал десятки тысяч лайков и вызвал ответную реакцию людей с похожими историями: «Я тоже работал на 10-м этаже. Фото моих посетителей»

Один из пользователей даже нарисовал иллюстрацию по поводу забавного совпадения

И после этого понеслось, подобные фотографии публиковались одна за другой: «4 пернатых друга каждое утро приходят ко мне за завтраком»

«Кажется, будто они пришли, чтобы помыть твои окна» majestic_alpaca / reddit.com

«Я работаю на 22-м этаже, и этот красавец иногда прилетает, чтобы попозировать мне»

«Обычно посты-спин-оффы не слишком меня впечатляют, но, черт, эта новая фишка мне нравится» why_jen_why / reddit.com

«Я работаю на 7-м этаже. У меня тоже есть друг»

«А я работаю из дома, у меня нет друзей» BooStickTime / reddit.com

«Мой приятель с 31-го этажа»

«Завидую тому, сколько крутых птиц люди видят в окнах офисных зданий. Я вот вижу только голубей» GrumpyOldDan / reddit.com

И еще один любитель попозировать

«Хватит сидеть в интернете, Джим! Иди работать» Zehreelakomdareturns / reddit.com

Более старая, но от этого не менее забавная фотография: «Эта птица села у моего окна и смотрела на меня так, будто я убил всю ее семью»

«Он злой, потому что на улице дождь и ты не пускаешь его в дом» Dalyuser / reddit.com

Бонус: «„птица“, которую я каждый день вижу из окна своего офиса»

А вас навещают пернатые друзья? Вам удавалось их сфотографировать? Нам было бы очень интересно на них посмотреть!