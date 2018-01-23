Интернет-пользователи поделились фотографиями птиц, которые прилетают к ним каждый день
Жизнь офисного работника может быть ох какой скучной. Поэтому многие ищут любые развлечения, чтобы разбавить пресные будни. На сайте reddit везунчики опубликовали фотографии пернатых друзей, которые каждый день прилетают к их окнам, чтобы проведать своего любимого человека.
AdMe.ru собрал 10 снимков птиц, которые следят за работой людей. Может, это такой новый способ проверки от начальства?
Кстати, в конце для вас — неожиданный бонус.
Все началось вот с этой фотографии: «Я работаю в офисе на 10-м этаже. Это мой друг, который прилетает ко мне каждый день»
К некоторым фотографиям нашлись весьма забавные комментарии. Вот один из них:
«Твой босс выглядит недовольным»
Пост быстро набрал десятки тысяч лайков и вызвал ответную реакцию людей с похожими историями: «Я тоже работал на 10-м этаже. Фото моих посетителей»
Один из пользователей даже нарисовал иллюстрацию по поводу забавного совпадения
И после этого понеслось, подобные фотографии публиковались одна за другой:
«4 пернатых друга каждое утро приходят ко мне за завтраком»
«Кажется, будто они пришли, чтобы помыть твои окна»
«Я работаю на 22-м этаже, и этот красавец иногда прилетает, чтобы попозировать мне»
«Обычно посты-спин-оффы не слишком меня впечатляют, но, черт, эта новая фишка мне нравится»
«Я работаю на 7-м этаже. У меня тоже есть друг»
«А я работаю из дома, у меня нет друзей»
«Мой приятель с 31-го этажа»
«Завидую тому, сколько крутых птиц люди видят в окнах офисных зданий. Я вот вижу только голубей»
И еще один любитель попозировать
«Хватит сидеть в интернете, Джим! Иди работать»
Более старая, но от этого не менее забавная фотография:
«Эта птица села у моего окна и смотрела на меня так, будто я убил всю ее семью»
«Он злой, потому что на улице дождь и ты не пускаешь его в дом»
Бонус: «„птица“, которую я каждый день вижу из окна своего офиса»
А вас навещают пернатые друзья? Вам удавалось их сфотографировать? Нам было бы очень интересно на них посмотреть!
Фото на превью ml09ja / reddit.com