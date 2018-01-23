Интернет-пользователи поделились фотографиями интересных штуковин, о предназначении которых мало кто знает

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Вы когда-нибудь находили или получали в подарок вещь, при виде которой возникает только один вопрос: «Что это?» AdMe.ru собрал предметы, внешний вид которых может ввести в ступор даже самых сообразительных. Прежде чем прочесть описание, попробуйте догадаться самостоятельно.

18. «Вначале подумал, что это заварник для чая»

На самом деле это кухонная принадлежность, с помощью которой тесто посыпают мукой, а также украшают пирог сахарной пудрой. Посмотреть, как это работает, можно здесь.

17. «Получил эту штуку в подарок с запиской: „Попробуй угадать, что это“»

Приспособление для приготовления тефтелей. В белую емкость выкладывается фарш. С помощью правой, выпуклой части в нем делается выемка для начинки, а левые формочки предназначены для второй части фарша. Процесс приготовления можно увидеть здесь.

16. Да это же ваза! Нет?

До начала прошлого века дамы собирали свои волосы в подобную емкость. Впоследствии их могли использовать для набивки подушек или игольниц.

15. «Разбирал вещи на даче. Нашел вот это»

Инструмент для закупоривания бутылок пробками. Увидеть современный вариант этого приспособления в действии можно здесь.

14. Мужской предмет гардероба

Словенская компания разработала подтяжки для мужских рубашек. Основной ремень крепится на бедро, а клипсы зажимают концы рубашки, чтобы она идеально сидела на теле.

13. Деталь инопланетного корабля?

Шеф-повара наверняка узнали нож, который используют для нарезки теста на круассаны. Саму технику приготовления можно подсмотреть здесь.

12. Кажется, этой мясорубке чего-то не хватает

На самом деле это скребок для кокосов, с помощью которого можно легко отделить мякоть.

11. Похоже на карманные часы

В начале XX века джентльмен, если не использовал перчатки, цеплял их на подобную клипсу, которая, в свою очередь, прикреплялась к одежде.

10. «Купил на блошином рынке в Бельгии, продавец сам не знал, для чего нужен этот предмет»

Это медицинский зажим середины XIX века. Акушеры использовали его во время завязывания пуповины.

9. «Увидел этот предмет в столовом наборе, который принадлежал моей бабушке»

Это нож-пушер. Его дают деткам, которые только учатся пользоваться столовыми приборами, чтобы им было легче подталкивать еду к ложке или вилке.

8. Кажется, это потерял стоматолог

А на самом деле это закладка для книг. Такая точно не потеряется.

7. «Нашел в ванной, полдня пытался понять, что это. Жена объяснила»

Защитные перчатки, которые идут в комплекте с утюжком для выпрямления волос.

6. Узнает каждый, кто хоть раз был в Каталонии

Испанский традиционный сосуд для вина. Его поднимают, держа рукой за верхнюю часть, а носик направляют так, чтобы струйка вина попала в рот. При этом губы не должны соприкасаться с сосудом.

5. «Получил в подарок. Спасибо, но для чего это?»

Подставка для бокалов, надевается на бутылку вина. Среднее отверстие предназначено для горлышка бутылки, а вырезы по бокам — для основания бокалов.

4. «Муж нашел этот ключ в нашей двери»

Это разновидность отмычки. После такой находки желательно предпринять дополнительные меры безопасности.

3. «Деревянная штуковина, которая принадлежала еще моему прадедушке»

Этот предмет называется валек. Его использовали для выколачивания белья после стирки.

2. Машина времени?

Это разновидность беговой дорожки. Она предназначена для людей, которые восстанавливаются после травмы и нуждаются в дополнительной опоре при выполнении физических упражнений. Принцип действия более современных моделей можно увидеть здесь.

1. Очевидно, этим что-то режут. Но что?

Ножницы для пиццы. Наверняка у Джоуи Триббиани такие есть.