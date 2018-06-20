Интернет-пользователи поделились бытовыми советами, которые делают жизнь намного проще

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В жизни помимо приятных моментов очень много рутины: стирка, глажка, приготовление еды и прочие малоприятные занятия. Совсем не делать их не получится, если вы, конечно, не английская королева. А вот упростить эти задачи можно легко.

Мы в AdMe.ru как раз собрали на просторах интернета несколько идей, которые помогут справиться с повседневными делами. Они проверены обычными людьми, такими же, как мы с вами. А значит, работают на все 100!

14. В формочках для кексов удобно подавать соусы, особенно если вы на природе

13. Налейте в емкость немного уксуса и жидкого мыла, и все фруктовые мушки окажутся в западне

12. Нужно быстро размягчить масло? Налейте в стакан кипяток, вылейте и быстро накройте упаковку с маслом, как показано на фото. Через несколько минут оно станет значительно мягче

11. Волосы после бритья будет легко собрать, если сделать такую конструкцию из пакетов

10. Шашлык будет удобнее жарить, если использовать два шампура. Так он не будет переворачиваться на одну сторону

9. Перед тем как заморозить фарш, раскатайте его по пакету тонким слоем. Так он разморозится всего за несколько минут

8. Шампунь не разольется во время поездки, если его упаковать таким способом

7. Чтобы собрать мелкие осколки, используйте скотч

6. Планируете брать в путешествие детское автокресло? Закрепите его таким образом, и вам не придется носить тяжести, а руки будут свободными

5. Если в отеле нет холодильника, охладить напитки поможет кондиционер

4. Багаж будет проще найти, если наклеить на него яркую наклейку

3. Соевый соус будет удобнее наливать, если проколоть ножом небольшую дырочку в фольге, а не снимать ее полностью

2. Если батарейки слишком короткие, воспользуйтесь обычной фольгой

1. Заморозьте соус в формочках для кексов и оставьте на будущее. Когда нужно будет быстро приготовить ужин, он очень пригодится