Интернет-пользователи делятся простыми бытовыми советами, и вы удивитесь, как же раньше до такого не додумались

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Любые лайфхаки рождаются путем проб и экспериментов. Пользователи Reddit и Twitter на собственном опыте находят способы облегчить свой быт и делятся этими хитростями со всеми в интернете. Вы тоже можете проверить эти советы, а потом рассказать нам, какие из них работают на ура, а каким необходима доработка.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию несколько самых интересных лайфхаков от интернет-пользователей.

1.

Если блузка расходится на груди, а булавок под рукой нет, воспользуйтесь обычными маленькими сережками. Запахните блузку и закрепите.

2.

Если ваше радио в машине сломалось, а динамик в телефоне не слишком сильный, сделайте такую конструкцию из пластикового стаканчика. Уж точно лучше, чем ехать в полной тишине.

3.

Чтобы не испачкать пальцы, когда лакомитесь снеками, можно воспользоваться китайскими палочками для еды.

4.

Разгладить непослушный воротничок на рубашке поможет выпрямитель для волос.

5.

Не выбрасывайте старый освежитель воздуха «елочка». Просто нанесите на него несколько капель эфирного масла. Выйдет значительно дешевле, чем покупать новый, а запах останется надолго.

6.

Чтобы повесить шарики на елку, попробуйте использовать канцелярские скрепки.

7.

Контейнер для линз в путешествиях можно использовать не по назначению. Например, наполнить его кремом.

8.

Чтобы такос не опрокидывались на бок и содержимое не рассыпалось по тарелке, используйте вилку: она поможет зафиксировать блюдо.

9.

Если вам нужно, например, починить розетку, подвесьте конверт таким образом, как на фото, и тогда на полу окажется гораздо меньше мусора.

10.

В некоторых отелях необязательно вставлять в разъем именно карту-ключ, чтобы зажегся свет. Достаточно поместить туда любой предмет, подходящий по размеру.

11.

Чтобы быстро отличать, где левый, а где правый наушник, используйте для них насадки разного цвета.

12.

Для того чтобы убрать мусор в нижней части конструкции раздвижных дверей, можно сделать маленький совочек из фольги.

13.

Если вы купили шторку для душа, а она оказалась коротковатой, не расстраивайтесь. Проблему решат дополнительные кольца, которые нужно просто зацепить за основные.

14.

Если в общественном туалете нет крючка, верхнюю одежду можно подвесить вот таким образом. Правда, на наш взгляд, хорошо работать такой лайфхак будет только с легкой курткой.

15.

Положите кубик льда в хлопья, чтобы они оставались хрустящими и не размокали, а молоко было холодным.

16.

Если вы уже устали от того, что кабель зарядного устройства от ноутбука постоянно вываливается из гнезда и перепробовали сотни способов, то вот вам еще один. Используйте липучку, как на этом фото.

17.

А на этом фото показан отличный способ зафиксировать открытые пакеты с продуктами.

18.

Такой органайзер для пряжи можно сделать из обычного контейнера.

19.

Если вы хотите добавить немного масла в попкорн, воспользуйтесь трубочкой. Масло окажется в самом центре.

Какие из этих советов вы взяли себе на вооружение?