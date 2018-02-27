Готовы поспорить, вы даже не догадываетесь, откуда взялись 7 самых распространенных жестов

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Окей, палец вверх или рокерская «коза» — каждый день мы видим множество жестов, которые стали настолько привычны, что мы даже не задумываемся о них. Однако большинство жестов имеет гораздо более глубокое значение, чем мы привыкли считать.

AdMe.ru разыскал самые интересные жесты, о происхождении которых вы даже не догадывались. В конце статьи бонус — мы расскажем о том, откуда взялась жестовая игра «камень-ножницы-бумага».

1. Окей

Одна из версий происхождения этого жеста гласит, что он появился в 1839 году благодаря американской прессе. Журналисты бостонской газеты пошутили, и в печать вышли буквы ОК («oll korrect») от неправильного написания «all correct» — все верно. Шуточная аббревиатура прижилась, и вскоре появилось ее жестовое обозначение — пальцы, образующие букву «О». По другой версии, жест заимствован у буддистов. Он идентичен знаку Витарка-мудра, который используется духовными учителями в преподавании и дискуссиях. Большой и указательный пальцы означают круг понимания.

2. Шака

Далеко не все знают название этого жеста, что, впрочем, не мешает ему быть одним из самых распространенных в мире. По одной из версий, этот жест появился в честь гавайского рыбака Хамана Калили (Hamana Kalili), который потерял три пальца правой руки. После аварии он работал охранником в поезде и когда ему нужно было показать «все ясно», он размахивал ладонью. Дети подражали жесту, и он превратился в знак Шака. Хамане Калили недавно даже установили памятник в Полинейзийском культурном центре.

3. Большой палец вверх

Мнение о том, что поднятый вверх палец даровал жизнь поверженному гладиатору, а опущенный призывал убить, получила распространение в XIX веке. Такой сюжет изобразил Жан-Леон Жером на картине Pollice verso. Сейчас эту версию подвергли сомнению, ведь на самом деле сохранить жизнь побежденному мог жест «сжатый кулак». У славянских народов поднятый вверх палец был хорошим знаком, символом плодородия, тяги к солнцу. В США и Европе этот жест, перекочевавший из реальной жизни в интернет, называется лайк.

4. Римский салют

Жест, который в наши дни прочно ассоциируется с нацизмом, на самом деле имеет многовековую историю. Считается, что этим жестом императоры и военачальники приветствовали своих легионеров. Современная вариация римского салюта получила известность благодаря картине Жака-Луи Давида «Клятва Горациев».

5. Дай пять

Жест «дай пять» пришел из спорта. Считается, что он впервые появился на бейсбольном матче в 1977 году. Два игрока разыграли удачную комбинацию, один из них восторженно поднял руку над головой. Второй, не догадываясь, что ему делать, просто ударил по его ладони. Яркий жест понравился болельщикам и ушел в массы. В США даже существует день приветствия «Дай пять», который отмечается в третий четверг апреля.

6. Коза

Рокерская «коза» изначально была магическим знаком, который был весьма распространен как в Европе, так и в Азии. Считалось, что он может защитить от злых сил, сглаза и ведьм. Это некий аналог плевка через плечо. А вот популярным в XX веке его сделал вокалист группы Black Sabbath Ронни Джеймс Дио, который перенял его у своей суеверной бабушки.

7. Виктори

Жест «виктори» имеет любопытную историю. В Средние века пленным лучникам отрубали именно эти два пальца на правой руке, чтобы они больше никогда не могли стрелять. Лучники, зная об этом, перед битвой дразнили врага, показывая им неповрежденные пальцы, — жест имел откровенно оскорбительный характер. Сейчас он его утратил и означает лишь мир, победу. Его распространению немало посодействовал Уинстон Черчилль. Кроме того, жест стал одним из символов движения хиппи, благодаря которым его знает весь мир. Ведь кому как не убежденным пацифистам демонстрировать знак «мир».

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© ADME

Незамысловатая жестовая игра, с помощью которой решаются споры по всему миру, имеет китайские корни. В Поднебесной эта забава называлась шоушилин (shoushìling) и была популярна еще во времена эпохи поздней династии Хань. По одной из версий, игра «команды рукой» использовалась для негласных состязаний между китайскими военачальниками. В наши дни игра настолько популярна, что у нее есть Международная федерация и даже проводятся чемпионаты мира. В Японии игра распространена под названием муши-кен (mushi-ken).

Надеемся, мы сумели удивить вас и раскрыть давно забытую историю привычных жестов. Расскажите нам, о каких еще символах вы хотели бы узнать?