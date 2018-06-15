Глядя на сильных и волевых женщин, так и хочется сказать жизни: «Ну держись!»

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что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

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Сильный, волевой, целеустремленный — обычно так говорят исключительно о мужчинах. Но и женщины порой сталкиваются в жизни с такими препятствиями и стереотипами, что ни одному мужчине и не снилось. В нашей подборке потрясающие дамы, которых никак нельзя назвать «слабым полом».

Мы в AdMe.ru преклоняемся перед сильными женщинами и представляем в этой подборке 25 восхитивших нас до глубины души красоток с железным характером, которые наверняка вдохновят вас сделать тот самый важный шаг.

«На моем рейсе две группы женщин. На одних рубашки с надписью „Только что развелась“, на других „Группа поддержки при разводе“, и все пьяны в стельку. Такие друзья нужны каждому»

«Моя мама позирует на фоне своей фотографии из школьного альбома. Она окончила курсы медсестер в 44 года и любит повторять, что никогда не поздно стать лучше»

«После нескольких лет и множества неудачных попыток забеременеть моя жена наконец-то родила ребенка. Она сделала меня самым счастливым человеком на свете!»

«Я наконец достаточно уверена в себе, чтобы надеть бикини и чувствовать себя красивой, не стесняясь шрама»

«У меня рассеянный склероз, и после 2-годичного тремора рук я наконец смогла первый раз нарисовать нормальные стрелки на глазах. Моя маленькая, но победа»

«Моя бабушка не прошла, а пробежала 5-километровый марафон»

«Моя жена улыбается после первой химиотерапии»

«Одна из моих лучших подруг поймала самую крупную рыбу и победила в международном конкурсе»

Это очаровательная Тилли. Она потеряла в детстве обе руки, теперь у нее бионические протезы

«Моя жена сегодня финишировала в соревнованиях по триатлону. За последний год она смогла не только улучшить свои физические показатели, но и сбросить 50 кг»

24-летняя мать-одиночка родила ребенка на последнем курсе обучения в Гарварде. Она смогла завершить обучение и получила диплом с дочерью на руках

«Моей маме исполнилось 44 года, и она действительно наслаждается жизнью»

«У меня было диагностировано аутоиммунное расстройство, из-за которого я начала лысеть. Я боролась за свои локоны до конца, но потом решилась побриться налысо. Чувствую себя как никогда сильной и красивой»

«Моя мать в 1991 году в рядах Военно-воздушных сил США»

«После 20 лет скучной офисной работы я в 43 года получила лицензию агента по недвижимости. Никогда не поздно начать сначала»

«Моя сестра улыбается перед сложной операцией на головном мозге»

«Еще в детстве я знала, что хочу стать дизайнером вечерних платьев. Когда модель вышла на подиум в моем первом платье, которое я расшивала вручную, зрители восторженно выдохнули. Моя мечта осуществилась»

«Моя бабушка в 80 лет учится водить мотоцикл»

«Никогда не поздно веселиться. Моя мама и я в футболках Iron Maiden после концерта, на который мы ходили вместе»

Мэрайя Паркер — недавно избранный комиссар в Атенсе, штат Джорджия, — приносит присягу

«Мама развелась с моим отцом, который постоянно ей изменял. Теперь она живет на Кабо с новым мужчиной, который по-настоящему ее ценит»

«Мне сделали две операции на глазу за один день. Мой лучший друг — попугай. Разве это не шикарный повод сделать фотографию в пиратском стиле?»

«Моей бабушке 100 лет, и она все еще может наслаждаться пивом в местной пивоварне»

«Это мое любимое мамино фото. Она пошла против системы и была единственной девушкой среди парней в классе сварки»

«Я перестала париться о всяких мелочах, и жить стало проще»

Все эти женщины восхитительны! Мы впечатлены их силой, упорством и позитивным отношением к жизни. Встречались ли в вашей жизни такие же сильные духом дамы? Или, может быть, вы сами из таких? Расскажите нам свою историю. Напишите об этом на hello@adme.ru с пометкой «Моя история».