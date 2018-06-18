В каждой семье свой неповторимый юмор. Вот несколько примеров

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Близкие люди знают друг о друге все, именно поэтому их шутки и розыгрыши выходят такими смешными. А благодаря интернету забавные случаи из жизни обычных семей быстро становятся достоянием общественности и даже попадают в газеты. Тут мы нисколько не преувеличиваем, и вы сами в этом убедитесь, если прочтете эту статью.

AdMe.ru собрал для вас небольшую коллекцию семейного юмора, которую стоит сохранить и пересматривать, если вдруг вам станет грустно.

Мамы! Отчитывая своих детей, помните, что каждое ваше слово может быть использовано против вас. Лет так через 10 или 20

«Дедушка купил огромное фото железнодорожного моста. Похоже, он забыл, что мог бы всего лишь открыть жалюзи. Бабушка не слишком им довольна»

So grandad was at a sportsman’s dinner and bought a 10ft X 4ft picture of the forth rail bridge. Seemingly he forgot he could just open da blinds 🤣🤣 granny not happy with him 🤦‍♂️😂😂 pic.twitter.com/8kYCS4MKkU — Murphy Green (@no1border) June 11, 2018

Вы удивитесь, но эта история попала на первую полосу газеты. Возможно, что фото нужно дедушке на случай, если настоящий мост не будет виден из-за тумана

«Я купила новые кроссовки, и мама заставила меня сделать это фото»

«Я обращаюсь с псом моей бабушки так, как если бы он был человеком»

«Сын захотел нарисовать мне „татуировку“. Очевидно, это гитара»

«Мама любит присылать такие картинки в наш групповой чат. Столько символизма!»

«Мой знак зодиака — Близнецы. Мама прислала мне эту картинку со словами: „Это на 100 % ты“»

«Муж: „Смотри, что я купил нашему сыну“»

«Внучка любит косить траву вместе со мной, но сиденье стало тесным для двоих. Пришлось сделать ей „трон“»

«Вот так сын предложил мне свою воду. Я обижена»

«Мама пыталась разблокировать мой телефон, и он ее сфотографировал»

«Моя младшая дочь всерьез увлечена йогой»

«Мы устроили дедуле вечеринку-сюрприз в честь его 80-летия»

Папа-штурмовик и мама Вейдер

Если вы не знаете, что подарить вашей второй половинке, то вот идея