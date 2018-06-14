Пользователи твиттера поделились сообщениями, от которых у вас голова пойдет кругом
Некоторые люди настолько искусно овладели твиттером, что умудряются посредством пары десятков символов транслировать мысли, которые заставят любого из нас напрячь свои извилины похлеще чем над кубиком Рубика. Этим гениям сейчас бы докторскую защищать, а они все терроризируют нас своими текстовыми головоломками.
AdMe.ru собрал 20 твитов, после прочтения которых у вас, вполне возможно, начнется мигрень.
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Какой из этих твитов заставил ваш разум гореть в огне?
Фото на превью GrimDragon/pikabu