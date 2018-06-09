Гении сарказма знают толк в комментариях, и вот 20 тому доказательств

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А вы когда-нибудь задумывались, как легко сейчас можно рассмешить огромное количество людей? Просто написать остроумный комментарий даже к самой обычной фотографии, и вуаля, шедевр готов. Вот такие примеры юмористического искусства мы и собрали для вас в нашей статье.