Гении сарказма знают толк в комментариях, и вот 20 тому доказательств
А вы когда-нибудь задумывались, как легко сейчас можно рассмешить огромное количество людей? Просто написать остроумный комментарий даже к самой обычной фотографии, и вуаля, шедевр готов. Вот такие примеры юмористического искусства мы и собрали для вас в нашей статье.
AdMe.ru предлагает вам отвлечься от повседневной рутины и посмеяться вместе с нами.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Что вас рассмешило больше всего? Может, у вас тоже есть чем нас удивить?
Фото на превью lepra/ vk