Гениальные хитрости от людей, которые умеют мыслить нестандартно

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Есть такие люди, которые мыслят ну очень необычно, и именно благодаря им в нашем мире так интересно жить. Не верите? Тогда загляните в нашу статью, где мы собрали именно такие проявления неординарного мышления отдельных личностей. Например, вы знали, как легко из вилки сделать ложку или привлечь внимание оригинальной рекламой?

AdMe.ru предлагает посмотреть на удивительные примеры смекалки вместе.

Минимализм всегда в выигрыше (на заметку рекламщикам)

А тренер знает, как замотивировать

Счастье. Оптом. Недорого

Женщина, выигравшая в лотерею 180 млн ямайских долларов, пришла на пресс-конференцию в маске

Лайфхак для тех, кому надоело стоять в пробках по дороге на дачу

Надо так во всех видах транспорта сделать

Действительно, котики — наше все

Кабельная стяжка вместо резинки бывает ох как полезна

Когда чай очень горячий, этот способ очень выручает

Для тех, кто забыл ложку

А как вам такой способ нагреть воду?

Свет мой, зеркальце, скажи...

Огородное пугало уровня «бог»

Вот так надо делать в любой поликлинике

А что вам понравилось больше всего? Может, у вас тоже есть гениальные хитрости, которыми вы захотите поделиться с нами?