Фотоистории о людях, которые поставили перед собой цель и достигли ее несмотря ни на что

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Первая клубника, выращенная своими руками. Новая картина или победа над фобией. Умение взять себя в руки и начать жизнь с чистого листа. Жизнь наполнена маленькими и большими победами, радостью от которых стоит делиться с другими. Так и сделали герои нашей подборки.

Мы в AdMe.ru знаем, что иногда, чтобы сделать шаг вперед, нужны мощная доза вдохновения или пример со стороны. Поэтому ловите вашу порцию мотивации — и вперед, к новым успехам!

20. «Десять месяцев назад мои приступы тревоги были настолько сильны, что я боялся сам выйти из дома. А сегодня я завершил свой первый одиночный поход»

19. «Наконец-то собрал свою коллекцию четвертаков»

18. «Мой отец работал таксистом по 15 часов в сутки на протяжении двух лет и наконец решился реализовать свою мечту — открыть ресторан. Сейчас он обучается кулинарному мастерству»

17. «Я пообещал своим студентам сбрить половину бороды, если они хорошо сдадут экзамены. Сегодня я испытываю смешанные чувства»

16. «Сделала дракона из бумаги без единого разреза»

15. «Прошел пешком 5 км, чтобы увидеть вид, запечатленный на купюре в 1000 иен»

14. «На заднем дворе у нас нет места для полноценного сада, но моя невеста исправила ситуацию с помощью растений и горшков»

13. «Закончила свою первую вышивку, в которой использовала несколько видов стежков»

12. «Мой сын в течение четырех лет терпеливо отращивал волосы, и наконец на прошлой неделе мы их состригли и отдали на благотворительность. Из них получится великолепный парик»

11. «Сшила наряды для себя и своего парня перед походом на фильм „Суперсемейка“. Было очень приятно получить множество комплиментов»

10. «Вещи наконец разложены. Мое первое самостоятельное жилье»

9. «Мне посчастливилось танцевать с каждым из моих детей. На фото я и мой младший сын во время его выступления в танцевальном кружке»

8. «Сделал вертикальную ферму для школьного проекта и очень доволен результатом»

7. «Моя цель была в том, чтобы получить образование до своего 100-летия. Сделал это на 33 года раньше»

6. «Я понимаю, что для вас это ничего не значит, но это первая клубника, которую я вырастил своими руками»

5. «Это был непростой путь. Но уже четыре года я чист от наркотиков»

4. «Не хочу хвастаться, но сегодня я убрала все эти осиные гнезда, не получив ни единого укуса»

3. «В прошлый уик-энд мы с мамой отправились к водопадам Хавасу. Безумно уважаю ее за то, что она проделала этот непростой путь»

2. «Прошло два года после моего выздоровления от анорексии»

1. «Еще два года назад я спал под мостом, а сегодня управляю этой махиной»

Дорогие читатели, вы интересны! Расскажите нам о себе! Может, вы были волонтером в доме престарелых, жили в Бангладеш, работали в мишленовском ресторане Парижа или просто хотели бы рассказать всему миру, почему так важно встречать близких в аэропорту? Напишите об этом на: hello@adme.ru с пометкой: «Моя история».