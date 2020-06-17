Фотографии, сделанные тепловизором, которые позволят вам взглянуть на мир под другим углом

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Тепловизор работает как обычная цифровая камера, за тем лишь исключением, что фиксирует не обычное изображение, а тепловое. Это устройство измеряет температуру фотографируемого объекта или объектов с точностью до 0,1 °С. Разницу в температуре показывают цвета: от красного (самый горячий объект) через желтый и зеленый к синему (самый холодный). Именно в таком формате видят наш мир некоторые змеи, рыбы, а также насекомые.

AdMe.ru посмотрел на знакомые предметы и животных с новой точки зрения. Некоторые из них нас удивили, другие напугали, ну а третьи просто привели в восторг.

1. Ничего необычного, просто котенок

2. Нестандартный вид стандартного корги

3. Видно, как холод проникает в квартиру через кухонное окно (вверху) и балконную дверь (внизу)

4. Следы на снегу

5. Темное пятно на теле собаки появилось оттого, что шерсть в этом месте мокрая

6. Посмотрите, как выглядят спящие летучие мыши

It's #NationalBatAppreciationDay! Take a look at these winged mammals through a @flir thermal imager! pic.twitter.com/mf1kHoEKWG — Byram Laboratories (@Byram_Labs) April 17, 2017

7. Говорят, что кошки живут одновременно в нескольких измерениях. Ну как минимум в двух точно

8. Так выглядит палец, пораженный инфекцией

9. А это тепловое изображение обычной курицы

10. «Смотрите, на этой фотографии видно сонную артерию на моей шее»

11. Спорим, вы не видели тепловое фото зевающей кошки?

12. Самолет Harrier, зависший в воздухе

Unusual photo. Thermal image of a Harrier hovering. pic.twitter.com/1yLRgpTD9J — Chris Bolton (@CcibChris) June 5, 2017

13. Тепловое изображение воющих волков в Йеллоустоунском парке

14. Это кусочек пиццы

Eye-popping thermal photography shows even pizza emits radiationhttps://t.co/eiaoZgRVjT pic.twitter.com/r2jYE3SMrZ — Gizmodo (@Gizmodo) September 26, 2016

15. «Решил посмотреть, как выглядит кошка в инфракрасных лучах»

16. Тепловое селфи женщины в солнцезащитных очках

17. Посмотрите, как течет теплая и холодная вода из-под крана

18. Котиков много не бывает

19. Вот так выглядят ноги человека, у которого имеются проблемы с кровообращением

20. Справа — рука человека, который только что покурил. Слева — та же рука, но до этого процесса. Наглядная иллюстрация того, как курение ухудшает кровообращение

21. Если нос у кота холодный, то подушечки лап горячие. Они даже оставляют следы, которые невооруженным глазом не заметить

22. У этой женщины в момент съемки болела поясница

23. На этой фотографии запечатлен момент, когда девушка распыляла дезодорант

24. Ребенок выдувает мыльные пузыри

25. Слева — «дышащая», вентилируемая модель кроссовки, которая позволяет ноге не перегреваться. Справа — обычная кроссовка, которая не пропускает тепло; ноги в такой обуви сильно потеют