Фотографии, сделанные тепловизором, которые позволят вам взглянуть на мир под другим углом
Тепловизор работает как обычная цифровая камера, за тем лишь исключением, что фиксирует не обычное изображение, а тепловое. Это устройство измеряет температуру фотографируемого объекта или объектов с точностью до 0,1 °С. Разницу в температуре показывают цвета: от красного (самый горячий объект) через желтый и зеленый к синему (самый холодный). Именно в таком формате видят наш мир некоторые змеи, рыбы, а также насекомые.
AdMe.ru посмотрел на знакомые предметы и животных с новой точки зрения. Некоторые из них нас удивили, другие напугали, ну а третьи просто привели в восторг.
1. Ничего необычного, просто котенок
2. Нестандартный вид стандартного корги
3. Видно, как холод проникает в квартиру через кухонное окно (вверху) и балконную дверь (внизу)
4. Следы на снегу
5. Темное пятно на теле собаки появилось оттого, что шерсть в этом месте мокрая
6. Посмотрите, как выглядят спящие летучие мыши
7. Говорят, что кошки живут одновременно в нескольких измерениях. Ну как минимум в двух точно
8. Так выглядит палец, пораженный инфекцией
9. А это тепловое изображение обычной курицы
10. «Смотрите, на этой фотографии видно сонную артерию на моей шее»
11. Спорим, вы не видели тепловое фото зевающей кошки?
12. Самолет Harrier, зависший в воздухе
13. Тепловое изображение воющих волков в Йеллоустоунском парке
14. Это кусочек пиццы
15. «Решил посмотреть, как выглядит кошка в инфракрасных лучах»
16. Тепловое селфи женщины в солнцезащитных очках
17. Посмотрите, как течет теплая и холодная вода из-под крана
18. Котиков много не бывает
19. Вот так выглядят ноги человека, у которого имеются проблемы с кровообращением
20. Справа — рука человека, который только что покурил. Слева — та же рука, но до этого процесса. Наглядная иллюстрация того, как курение ухудшает кровообращение
21. Если нос у кота холодный, то подушечки лап горячие. Они даже оставляют следы, которые невооруженным глазом не заметить
22. У этой женщины в момент съемки болела поясница
23. На этой фотографии запечатлен момент, когда девушка распыляла дезодорант
24. Ребенок выдувает мыльные пузыри
25. Слева — «дышащая», вентилируемая модель кроссовки, которая позволяет ноге не перегреваться. Справа — обычная кроссовка, которая не пропускает тепло; ноги в такой обуви сильно потеют
У вас не появилось желания срочно купить тепловизор? А может, он у вас уже есть?