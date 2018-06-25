Фотографии, посмотрев на которые вы захотите узнать предысторию произошедшего

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Иногда жизнь покруче любого шоу по телевизору. Стоит только посмотреть вокруг — и обязательно найдется повод, чтобы посмеяться или задуматься. Люди — те еще чудаки, и с ними точно не соскучишься!

Мы в AdMe.ru подобрали несколько фотографий, которые вызывают слишком много вопросов. Предлагаем вам вместе с нами улыбнуться изобретательности людей вокруг.

Когда все места в автобусе заняты, а ты привык ездить с комфортом

Может, он пытался украсть доски, а автомобиль неожиданно тронулся? Другого объяснения нет

— Хочу самую высокую пальму в городе! — Ни слова больше!

Такой фотографией со своей второй половинкой уже никого не удивишь, а вот бизон — другое дело

Так много вопросов, так мало ответов...

«Пожалуйста, чизбургер, стандартную колу и пучок овса»

Не иначе это камень, из которого король Артур вынул свой меч

Очень надеемся, что никто не пострадал

Насморк пройдет!

«Псс, парень, рыбки не найдется?»

У вас, кажется, туалет засорился

Будьте осторожны, ожидается сильный ветер

Когда ты веган до кончиков ногтей

Когда ты ставишь машину под окно, чтобы всегда ее видеть

Ну очень человек хотел поплавать на каяке, что поделать

Вызвал лифт, а там...

Когда решил сэкономить на услугах грузчиков при переезде

Вот что значит человек любит собак